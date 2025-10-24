Intel supera expectativas y cierra su mejor trimestre en más de un año

Tras un año y medio en pérdidas, Intel reportó una ganancia de 4,100 millones de dólares en el tercer trimestre, beneficiada por las inversiones del gobierno estadounidense, Nvidia y Softbank, además del crecimiento en demanda de productos para IA

Intel reportó una ganancia de 4,100 millones de dólares en el tercer trimestre, lo que marca su regreso a la rentabilidad después de un año y medio, impulsada por las inversiones del gobierno de Estados Unidos, Nvidia y Softbank.

El director ejecutivo de Intel, Lip-Bu Tan, señaló que los resultados reflejan una mejora en las operaciones de la compañía, atribuida en parte al aumento en la demanda de productos relacionados con la inteligencia artificial, como los microprocesadores x86 y los servicios de fundición.

La firma registró ingresos por 13,700 millones de dólares, un incremento anual de 3%, principalmente gracias a los productos de computación, que generaron 8,500 millones (5% más que el año anterior). Los servicios de fundición aportaron 4,200 millones (2% menos) y el negocio de centros de datos e inteligencia artificial sumó 4,100 millones (1% menos).

Intel destacó el impacto del acuerdo firmado con el gobierno estadounidense en agosto, mediante el cual este adquirió una participación del 10% en su capital. Hasta ahora, la compañía ha recibido 5,700 millones de dólares del total de 8,900 millones comprometidos.

También resaltó el acuerdo de colaboración en computación con , que implica una inversión de 5,000 millones de dólares, y el trato con la japonesa Softbank para fabricar chips en Estados Unidos, con una inversión de 2,000 millones.

El director financiero de Intel, David Zinsner, consideró que los resultados trimestrales fueron más sólidos de lo esperado. Afirmó que la empresa ha mejorado sus cifras de manera continua durante el último año y espera que esa tendencia se mantenga en 2026, ya que la demanda actual está superando a la oferta.

La tecnológica generó una liquidez de 2,500 millones de dólares en los últimos tres meses y prevé que en el cuarto trimestre volverá a registrar pérdidas, aunque con ingresos similares a los actuales.

En septiembre, Intel concretó la venta del 51% de Altera, su división de microchips programables para servicios de inteligencia artificial, por lo que no incluirá sus resultados en el siguiente informe.

Hace un año, en el tercer trimestre de 2024, la compañía reportó pérdidas por 16,600 millones de dólares y acumulaba seis trimestres consecutivos en números rojos, su peor racha en más de 35 años.

Los resultados, publicados tras el cierre de Wall Street, provocaron una reacción positiva y las acciones de Intel subieron 7% en operaciones electrónicas. Durante la sesión del día ya habían avanzado 3.4%.

El valor bursátil de Intel se ha incrementado cerca de 90% en lo que va del año, alcanzando unos 172,000 millones de dólares, impulsado por las fuertes inversiones anunciadas por Estados Unidos, Nvidia y Softbank.