Interfaz con IA mejora control de brazos robóticos

Ingenieros de la UCLA probaron una interfaz no invasiva asistida por IA que mejoró hasta cuatro veces el desempeño de un paciente con parálisis en tareas como mover un cursor o manipular un brazo robótico

Las interfaces cerebro computadora permiten controlar dispositivos mediante señales cerebrales. El uso de inteligencia artificial como copiloto ayuda a interpretar la intención del usuario y facilita la realización de tareas como mover un brazo robótico o desplazar el cursor de una computadora.

Ingenieros de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) desarrollaron una interfaz no invasiva asistida por IA, que hasta ahora solo se ha probado con un paciente con parálisis en las piernas y con tres voluntarios sin ninguna afección.

El apoyo de la IA mejoró casi cuatro veces el desempeño de la persona con parálisis en actividades como mover el cursor en la pantalla o manipular un brazo robótico.

El estudio, publicado en la revista Nature Machine Intelligence, señala que los resultados son alentadores, aunque aún se requiere adaptar el sistema a diferentes usuarios y entornos.

El sistema registra la actividad cerebral mediante electrodos y aplica aprendizaje automático para optimizar el control de los movimientos.

Muchas acciones cotidianas están orientadas a objetivos y siguen patrones predecibles, como usar una computadora o tomar objetos. Con este enfoque, la IA actúa como copiloto, interpretando la intención del usuario y facilitando los movimientos.

El equipo diseñó algoritmos personalizados para decodificar la electroencefalografía, técnica que mide la actividad eléctrica del cerebro, y extraer señales relacionadas con la intención de movimiento.

Posteriormente, esas señales se combinaron con una plataforma de inteligencia artificial basada en cámaras que interpreta en tiempo real la dirección y la intención del usuario.

Los participantes usaron un casco para registrar la electroencefalografía, mientras que la visión artificial de la IA personalizada dedujo la intención de los usuarios para asistirlos en dos tareas.

El paciente con parálisis logró un desempeño 3.9 veces superior en el control del cursor con el apoyo de la IA y fue capaz de manejar un brazo robótico para mover bloques de colores hacia objetivos específicos, tarea que no pudo realizar sin la ayuda del copiloto de inteligencia artificial.

Los voluntarios sin parálisis también mostraron mejoras, con un rendimiento 2.1 veces mayor al activar la IA.

Este modelo de control compartido puede convertirse en una herramienta de apoyo para personas con movilidad reducida o con enfermedades neurológicas, al facilitar la manipulación y el movimiento de objetos con mayor precisión.

Los investigadores buscan desarrollar sistemas de interfaz cerebro computadora asistidos por IA que permitan autonomía compartida, brindando a personas con parálisis o esclerosis lateral amiotrófica mayor independencia en sus actividades diarias.

Las interfaces más avanzadas disponibles hoy en día son quirúrgicas, capaces de traducir señales cerebrales en comandos, pero sus beneficios se ven limitados por los riesgos y costos de la neurocirugía requerida para implantarlas.

Los próximos avances podrían enfocarse en copilotos más sofisticados que controlen brazos robóticos con mayor rapidez y precisión, e incluso permitan ajustar el tipo de agarre según el objeto que el usuario desee tomar.