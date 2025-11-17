Internautas superan los 6,000 millones a nivel global

El número de internautas superó los 6,000 millones en el último año, aunque más de 2,000 millones de personas siguen sin acceso a internet

El número de personas conectadas a internet aumentó en 240 millones durante los últimos doce meses y superó la barrera de los 6,000 millones, lo que representa cerca de un 75% de la población mundial, según el informe anual sobre conectividad de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

La agencia especializada de Naciones Unidas estima que alrededor de 2,200 millones de personas siguen sin acceso a esta red, unos 100 millones menos que hace un año.

A pesar de la expansión progresiva de internet, persisten brechas importantes en el acceso. En las economías más avanzadas, 94% de la población utiliza la red, mientras que en los países de menores ingresos la cifra desciende a 23%.

También se observa una diferencia entre géneros, ya que 77% de los hombres tiene acceso a internet a nivel global, frente a 71% de las mujeres. En zonas urbanas, la tasa de conexión alcanza 85%, mientras que en áreas rurales baja a 58%.

En el caso de la población joven de entre 15 y 24 años, el nivel de uso asciende a 82%, comparado con 72% del resto de la población, según datos de la UIT.

El informe incluye por primera vez el número de suscripciones a telefonía móvil 5G, que ya ronda los 3 mil millones, equivalente a un tercio del total global.

Para 2025, se proyecta que esta red cubrirá a 55% de la población mundial. Sin embargo, persisten grandes diferencias: en los países de altos ingresos la cobertura alcanza 84%, mientras que en las economías menos desarrolladas apenas llega a 4%.