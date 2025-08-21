Internet Society conectará a 100 comunidades en AL hacia 2030

Internet Society anunció un plan para desplegar 100 redes comunitarias en zonas rurales de América Latina con el objetivo de reducir la brecha digital y garantizar acceso a educación, salud y oportunidades económicas

Internet Society anunció esta semana su compromiso de impulsar la creación de 100 redes comunitarias activas en América Latina hacia 2030, con el objetivo de llevar Internet a comunidades rurales e históricamente desatendidas.

En el marco de un taller realizado en Santiago, Chile, 75 líderes locales recibieron capacitación en herramientas técnicas y en políticas públicas para establecer redes comunitarias de propiedad local.

La iniciativa forma parte de una alianza ampliada con la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) y busca superar los obstáculos que mantienen desconectado a cerca del 40% de la población rural de la región, lo que limita su acceso a educación, salud y oportunidades económicas.

Internet Society, organización sin fines de lucro que promueve una Internet abierta e inclusiva, destacó que cerrar la brecha digital requiere abordar diversos factores como la asequibilidad, la falta de infraestructura y las carencias en habilidades digitales.

En colaboración con CITEL, la organización desarrolla programas regionales de capacitación que fortalecen a líderes comunitarios para implementar redes accesibles, seguras y sostenibles.

La alianza también tiene como propósito eliminar barreras regulatorias y fomentar políticas públicas que habiliten infraestructura comunitaria. Esta estrategia combina formación técnica con incidencia de alto nivel para generar condiciones que permitan a las comunidades diseñar, construir y mantener sus propias redes.