iPhone 17 Pro y Pro Max llegan a México desde 28,499 pesos

Apple confirmó los precios de los nuevos iPhone 17, 17 Air, 17 Pro y 17 Pro Max en México, con la preventa a partir del 12 de septiembre y venta oficial el 19 de septiembre

Apple presentó hoy los nuevos iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max, los modelos más avanzados de la línea Pro, con un diseño completamente renovado y mejoras significativas en rendimiento, cámaras y batería.

Ambos dispositivos cuentan con el chip A19 Pro que, según la compañía, es el más potente y eficiente hasta ahora, permitiendo juegos de alta calidad, inteligencia artificial avanzada y sistemas de cámara profesionales.

El diseño unibody de aluminio serie 7000 incluye una cámara de vapor interna que mejora la disipación de calor y maximiza el rendimiento. Los teléfonos son resistentes y ligeros, con Ceramic Shield 2 en el frente y por primera vez en la parte trasera, ofreciendo tres veces más resistencia a rayaduras y cuatro veces más protección contra grietas. Además, incluyen un plateau trasero para alojar cámaras, altavoz, Apple Silicon y una batería más grande.

Las pantallas Super Retina XDR miden 6.3 pulgadas en el iPhone 17 Pro y 6.9 pulgadas en el iPhone 17 Pro Max, con ProMotion hasta 120 Hz, Always-On, brillo máximo de 3,000 nits y doble contraste en exteriores.

El sistema de cámaras traseras Fusion de 48 MP incluye lentes principal, ultra gran angular y telefoto, equivalente a ocho lentes. El telefoto tiene zoom óptico de 4x y 8x, el más largo en un iPhone, mientras que el motor Photonic mejorado ofrece más detalle, mejor color y reducción de ruido. El zoom digital llega hasta 40x y los Photographic Styles incluyen el nuevo estilo Bright.

La cámara frontal Center Stage de 18 MP cuenta con sensor cuadrado, captura ultraestabilizada, Dual Capture y ajuste automático de encuadre, y permite grabación de video 4K HDR con Dolby Vision, 4K a 120 fps, ProRes RAW, Apple Log 2 y genlock para sincronización profesional de video.

El A19 Pro tiene CPU de seis núcleos y GPU de seis núcleos, con Neural Accelerators integrados en la GPU y un motor Neural de 16 núcleos para IA generativa. El chip N1 permite Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y Thread, y el módem C1X es hasta dos veces más rápido y 30% más eficiente que el modelo anterior.

La batería ofrece duración todo el día gracias a la arquitectura interna optimizada y al A19 Pro, con carga rápida que llega al 50% en 20 minutos usando el adaptador USB-C de alta potencia. Los modelos eSIM-only aprovechan el espacio del SIM físico para ofrecer hasta dos horas adicionales de reproducción de video, llegando a 39 horas, y facilitan la conectividad internacional con seguridad mejorada y configuración simplificada en iOS 26.

iOS 26 incluye diseño Liquid Glass, Apple Intelligence con traducción en tiempo real de texto y audio, inteligencia visual para buscar y actuar desde la pantalla, nuevas herramientas para llamadas y mensajes, y mejoras en CarPlay, Apple Music, Maps, Wallet y la nueva app Apple Games para centralizar todos los juegos.

Los iPhone 17 Pro y Pro Max estarán disponibles en colores Deep Blue, Cosmic Orange y Silver, con preórdenes a partir del 12 de septiembre y venta general desde el 19 de septiembre.

Los precios del iPhone 17, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max en México son los siguientes, a partir del modelo de 256 GB: