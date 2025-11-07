Jeff Bezos planea construir data centers en el espacio con Blue Origin

Blue Origin desarrolla proyectos para construir centros de datos en el espacio y aprovechar una radiación solar ocho veces mayor que en la Tierra, lo que permitiría mayor eficiencia energética y reducir el impacto ambiental

El fundador de Amazon, Jeff Bezos, anunció que su empresa aeroespacial Blue Origin trabaja en el desarrollo de centros de datos en el espacio y en el traslado de industrias contaminantes fuera de la Tierra.

Esta iniciativa busca aprovechar la abundante energía solar disponible fuera del planeta, que puede ser hasta ocho veces mayor por unidad de área que en la Tierra.

Bezos señaló que construir centros de datos en el espacio podría aumentar considerablemente la eficiencia energética, aunque reconoció que aún existen incertidumbres técnicas y económicas relacionadas con los costos de lanzamiento y la viabilidad operativa. Blue Origin colabora con diversas compañías en este tipo de proyectos espaciales.

El empresario recordó que el próximo domingo su compañía impulsará el lanzamiento de dos naves hacia la órbita de Marte como parte de la misión ESCAPADE de la NASA, cuyo objetivo es estudiar el campo magnético del planeta rojo y su interacción con el clima espacial. El lanzamiento se realizará con el cohete New Glenn, que hará su segundo vuelo.

Bezos destacó que, a largo plazo, los recursos energéticos y materiales necesarios para la actividad humana podrían obtenerse directamente del espacio, incluidos la Luna, asteroides y otros cuerpos celestes. Subrayó que el objetivo es preservar la Tierra y su ecosistema mediante la transferencia de procesos industriales fuera del planeta.

Además, reafirmó su compromiso con el desarrollo de la inteligencia artificial y la automatización dentro de Amazon. La empresa anunció recientemente un plan para reducir su plantilla corporativa en 14 mil empleados y avanzar hacia una automatización en almacenes que podría evitar hasta 600 mil contrataciones en Estados Unidos durante los próximos años.

Bezos aseguró que estas tecnologías incrementarán la productividad y transformarán todas las industrias, al tiempo que redefinirán el papel de los trabajadores en los entornos digitales y automatizados.