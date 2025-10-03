Jeff Bezos visualiza centros de datos en el espacio

Jeff Bezos anticipa que en una o dos décadas podrían construirse centros de datos orbitales a escala de gigavatios, impulsados por energía solar continua, con el potencial de superar en costos y eficiencia a los terrestres

El fundador de Amazon, Jeff Bezos, vaticinó que en los próximos 10 a 20 años podrían construirse centros de datos a escala de gigavatios en el espacio, impulsados por energía solar continua que eventualmente les permitiría superar a los instalados en la Tierra.

La idea de centros de datos orbitales ha ganado interés entre los gigantes tecnológicos, ya que los terrestres han incrementado la demanda de electricidad y agua para enfriar servidores.

Bezos considera que estos enormes clusters de entrenamiento serían más eficientes fuera del planeta, al contar con energía solar permanente, sin nubes, lluvia ni interrupciones climáticas. Estima que en un par de décadas podrían incluso superar en costos a los terrestres.

El cambio hacia infraestructura espacial forma parte de una tendencia más amplia de utilizar el espacio para mejorar la vida en la Tierra. Esto ya ocurre con los satélites meteorológicos y de comunicaciones, y el siguiente paso serían los centros de datos, seguidos de otras formas de manufactura.

Tener centros de datos en el espacio también plantea desafíos, como la dificultad de mantenimiento, las actualizaciones, el costo de los lanzamientos y el riesgo de fallos en los cohetes.

Bezos subrayó que se debe mantener un optimismo extremo sobre las consecuencias sociales y los beneficios de la inteligencia artificial, comparables a lo que sucedió con Internet hace 25 años, con la expectativa de que su impacto positivo se difunda de manera amplia y global.