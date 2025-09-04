JetBlue integrará internet satelital de Amazon en sus vuelos

JetBlue implementará Project Kuiper, la red de satélites de órbita baja de Amazon, para brindar internet gratuito y de alta velocidad a bordo a partir de 2027

Amazon anunció que su servicio de internet satelital, Project Kuiper, será implementado por primera vez en una aerolínea comercial, luego de que JetBlue confirmara la integración del sistema a su flota de aeronaves a partir de 2027.

Esta decisión convierte a JetBlue en la primera compañía aérea en adoptar la red de satélites de órbita baja de Amazon para ofrecer conectividad WiFi a pasajeros durante los vuelos.

El sistema se integrará al actual servicio Fly-Fi de JetBlue, brindando velocidades de descarga de hasta 1 gigabit por segundo en un solo dispositivo y reduciendo significativamente la latencia respecto a soluciones tradicionales. La compañía destacó que la conectividad será gratuita para los pasajeros en las aeronaves donde se instale la terminal de Kuiper.

Project Kuiper compite con Starlink, la red de internet satelital de SpaceX. Amazon cuenta actualmente con más de 100 satélites Kuiper en órbita, tras el lanzamiento de su primer grupo en abril de 2025, y planea expandir la red para cubrir mayores regiones geográficas y segmentos de usuarios a finales de este año. En comparación, Starlink opera alrededor de 8,200 satélites con cobertura global.

En abril, Amazon firmó un acuerdo con Airbus para proveer terminales Kuiper a operadores aéreos, asegurando compatibilidad con aeronaves comerciales y soporte técnico para su instalación y operación. La terminal de aviación de Kuiper está diseñada para mantener conectividad de alta velocidad, incluso durante vuelos de larga distancia, y soporta la conectividad de múltiples dispositivos simultáneamente.