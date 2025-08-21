Jóvenes encuentran apoyo emocional en la inteligencia artificial

Cada vez más jóvenes utilizan modelos de lenguaje como apoyo en salud mental, aprovechando su disponibilidad constante y capacidad de respuesta inmediata

Jóvenes en Taiwán están recurriendo a herramientas de inteligencia artificial como apoyo en la gestión de su salud mental, utilizando modelos de lenguaje para enfrentar depresión, ansiedad y situaciones de aislamiento.

Estas aplicaciones ofrecen un acompañamiento digital constante y representan una alternativa emergente frente a la terapia psicológica tradicional.

En un contexto cultural donde la población suele mostrarse más reservada para compartir emociones, la inteligencia artificial se ha convertido en un recurso accesible.

De acuerdo con la Asociación Taiwanesa de Acompañamiento Multicultural, este fenómeno responde a la dificultad de expresar sentimientos de manera abierta, lo que genera que los jóvenes encuentren en los algoritmos un espacio seguro para canalizar sus emociones.

Estudios recientes, como los publicados por Harvard Business Review, destacan que la salud mental se encuentra entre los principales motivos para utilizar chatbots. La disponibilidad permanente, la capacidad de respuesta inmediata y la personalización de la interacción son factores clave que impulsan su adopción, en particular en entornos altamente digitalizados como Taiwán.

La tecnología permite generar una memoria prolongada de las conversaciones, adaptar respuestas según las necesidades individuales y ofrecer acompañamiento en cualquier momento del día.

Sin embargo, este avance contrasta con un panorama social alarmante: en los últimos cinco años, la tasa de muertes por suicidio en adolescentes taiwaneses de 12 a 17 años pasó de 12.5% a 18.4%, convirtiéndose en la segunda causa de fallecimiento en ese grupo de edad, según la Alianza para el Bienestar Infantil de Taiwán.

Especialistas subrayan que, aunque la inteligencia artificial facilita la expresión emocional y el desahogo, aún no puede sustituir la dimensión humana del acompañamiento terapéutico. La interacción con un profesional de la salud mental sigue siendo esencial en diagnósticos complejos como la esquizofrenia, donde se requieren evaluaciones clínicas que los sistemas automatizados no pueden realizar.

Expertos del Instituto de Etnología de la Academia Sínica señalan que la combinación de terapia tradicional con inteligencia artificial podría representar un modelo más integral, en el que la tecnología actúe como un complemento y no como un reemplazo.

Mientras tanto, para un creciente número de jóvenes, estas plataformas digitales se han consolidado como un recurso cotidiano para gestionar emociones, ofreciendo una vía inmediata de apoyo que, aunque limitada, contribuye a disminuir la sensación de soledad y aislamiento.