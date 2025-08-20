La Casa Blanca abre cuenta en TikTok

La Casa Blanca estrenó su cuenta oficial en TikTok y alcanzó 38 mil seguidores en apenas cuatro horas, mientras la red social enfrenta un futuro incierto en Estados Unidos

La Casa Blanca abrió una cuenta oficial en TikTok a pesar de los problemas legales que enfrenta la aplicación en Estados Unidos, donde la Administración de Donald Trump sostiene que se apagará el 17 de septiembre si no se logra un acuerdo que evite su prohibición.

La cuenta alcanzó 38 mil seguidores en sus primeras cuatro horas de operación y presentó dos videos: uno con imágenes de Trump y otro con la Casa Blanca. En la descripción del perfil se incluyó un mensaje de bienvenida a lo que denominaron la época dorada de Estados Unidos.

El primer video, de 27 segundos, muestra a Trump en distintos eventos públicos e interacciones con ciudadanos, acompañado de un texto en el que se dirige a la audiencia y asegura que trabaja cada día para mejorar la vida de los estadounidenses.

La apertura de este perfil genera atención porque en julio el secretario de Comercio, Howard Lutnick, advirtió que TikTok dejará de operar en el país si antes del 17 de septiembre no se logra un acuerdo con las autoridades chinas para establecer una nueva sociedad que gestione la aplicación.

Por razones de seguridad nacional, Washington plantea que la empresa operadora, actualmente ByteDance, debe separarse de su matriz en China.

Durante la presidencia de Joe Biden (2021-2025), el Congreso aprobó una ley que obligaba a TikTok a desligarse de ByteDance y buscar un inversionista de un país que no fuera considerado adversario nacional antes del 20 de enero, cuando Trump regresó a la Casa Blanca.

Ante la falta de acuerdo, la aplicación dejó de funcionar durante unas horas en Estados Unidos hasta que Trump firmó en su primer día de gobierno una orden ejecutiva que otorgaba una prórroga de 75 días. Posteriormente, el mandatario concedió un plazo adicional de 75 días el 4 de abril, que vencía el 19 de junio, pero ese mismo día extendió el periodo otros 90 días, hasta el 17 de septiembre.