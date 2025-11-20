La visita del príncipe heredero saudí a Estados Unidos puso de manifiesto la dependencia de Trump hacia la inteligencia artificial como motor de su agenda económica

La economía de Trump depende de la IA para crecer

La dependencia del presidente Donald Trump hacia la inteligencia artificial quedó en evidencia durante la visita del príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman a Estados Unidos.

El mandatario se reunió con Elon Musk y Jensen Huang, director de Nvidia, durante el Foro de Inversión de Arabia Saudita en el Kennedy Center.

Trump está cada vez más enfocado en el sector tecnológico y en el desarrollo de la inteligencia artificial como motores de su agenda económica, algo que se evidenció esta semana con la visita de Mohammed bin Salman.

El príncipe se comprometió a invertir un billón de dólares en empresas estadounidenses, un plan que busca aprovechar las reservas de petróleo y gas de Arabia Saudita para transformar al país en un centro de datos especializado en inteligencia artificial.

Durante el foro, Trump aseguró que trabajará estrechamente con socios y aliados para construir el ecosistema de inteligencia artificial más grande, potente e innovador del mundo.

Sin embargo, existen riesgos políticos para el presidente si la expansión de la inteligencia artificial eleva los costos de servicios básicos para los consumidores estadounidenses o si los empleos prometidos en el sector no se concretan.

Algunas empresas de inteligencia artificial están recurriendo al financiamiento con deuda para mantener su crecimiento, lo que podría indicar una fase más vulnerable del sector en el próximo año.

La carrera por atraer inversiones quedó reflejada en los compromisos saudíes, que pasaron de 600,000 millones de dólares durante la visita de Trump a Arabia Saudita en mayo a un billón de dólares cuando Mohammed bin Salman llegó a la Casa Blanca.

Durante su intervención, Trump preguntó a Huang si algún otro país podría competir con el chip Blackwell, pieza clave para el desarrollo de la inteligencia artificial, a lo que Huang respondió que aún no.