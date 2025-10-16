La IA añadiría hasta 0.8 puntos al PIB global

El FMI estima que la adopción de inteligencia artificial podría aportar entre 0.1 y 0.8 puntos al crecimiento mundial gracias a su efecto positivo en la productividad

El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que la aplicación de la inteligencia artificial podría añadir hasta ocho décimas al crecimiento económico mundial gracias a la mejora en la productividad, informó la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva.

La inteligencia artificial será realmente valiosa si impulsa la productividad, según Georgieva, y explicó que, según las estimaciones del FMI, su contribución al crecimiento global podría situarse entre 0.1 y 0.8%. Agregó que este aumento sería significativo, ya que el crecimiento actual ronda el 3%, por lo que un impulso adicional tendría un impacto importante a nivel mundial.

Durante su intervención en las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial, la directora indicó que la economía global aún no experimenta un nivel de adopción de la inteligencia artificial que permita reflejar mejoras sustanciales en productividad. Destacó que la prioridad actual es que los países fortalezcan sus infraestructuras para participar en esta nueva etapa tecnológica.

Georgieva también mencionó que el auge de la inteligencia artificial está concentrado principalmente en grandes inversiones de capital, donde Estados Unidos lidera ampliamente, seguido por China.

De acuerdo con el informe de Perspectivas Económicas Mundiales presentado por el FMI, este tipo de inversiones ha compensado la debilidad en otros sectores de la economía estadounidense y ha impulsado los mercados bursátiles hasta niveles comparables con los alcanzados durante la burbuja de las puntocom.