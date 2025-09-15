La IA ayuda a pequeños agricultores a enfrentar el cambio climático

Miles de pequeños agricultores en Malaui utilizan Ulangizi, un chatbot que ofrece asesoría agrícola en WhatsApp, detecta enfermedades de plantas y sugiere estrategias de cultivo resilientes frente a desastres climáticos

Alex Maere sobrevivió a la devastación del ciclón Freddy en 2023, pero su granja, en el sur de Malaui, no corrió con la misma suerte. El agricultor perdió décadas de trabajo cuando las inundaciones arrasaron con la capa fértil del suelo en su parcela, a los pies del monte Mulanje.

Decidido a adaptarse si quería sobrevivir, Maere cambió sus métodos de cultivo. Hoy forma parte de los miles de pequeños agricultores en Malaui que utilizan un chatbot de inteligencia artificial creado por la organización Opportunity International para recibir asesoría agrícola.

El gobierno de Malaui respalda esta iniciativa en un país donde más del 80 % de la población depende de la agricultura y donde los desastres climáticos recientes han puesto en jaque la seguridad alimentaria. La IA le sugirió a Maere cultivar papas junto con maíz y yuca en su terreno degradado. La estrategia resultó exitosa: cosechó suficiente para vender más de 800 dólares y asegurar la educación de sus hijos.

El chatbot, llamado Ulangizi (que significa consejero en chichigua), funciona a través de WhatsApp y responde tanto en chichigua como en inglés, ya sea por texto o audio. Permite, por ejemplo, enviar una foto de una planta enferma para recibir un diagnóstico.

Sin embargo, la mala conectividad hace que algunas veces las consultas se alarguen mientras esperan respuestas, o que los agricultores tengan que subir colinas para encontrar señal.

El gobierno de Malaui integró a Ulangizi en las recomendaciones oficiales del Ministerio de Agricultura para asegurar que la asesoría sea confiable y localmente relevante. Aún así, el reto es escalar la herramienta, ya que requiere dispositivos, conexión a Internet y financiamiento para llegar a más comunidades.

Funcionarios del ministerio señalan que la clave está en combinar la IA con las redes de colaboración tradicionales. Los agricultores que ya tienen acceso a la app comparten la información con sus vecinos, lo que ha mejorado la productividad colectiva.