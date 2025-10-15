La IA llega a los hospitales de Miami

El nuevo centro de la Universidad de Miami usa inteligencia artificial para agilizar diagnósticos, registros y atención médica

El nuevo centro de salud UHealth SoLé Mia de la Universidad de Miami integra inteligencia artificial desde la primera consulta del paciente, mientras la inversión privada en esta tecnología médica crece 150% al año a nivel mundial.

El centro abrirá por completo el 27 de octubre en North Miami con casi 30 especialidades y se convertirá en el mayor ambulatorio de la universidad. La IA se usa para diagnósticos, consultas, registros médicos y seguimiento de pacientes, explican médicos y directivos.

Arturo Ríos Díaz, cirujano plástico especializado en reconstrucción mamaria, explica que la tecnología acompaña al paciente desde la consulta hasta los estudios y la atención médica.

¿Cómo funciona?

Con una aplicación que transcribe el relato del paciente sin grabar, la atención es más rápida y eficiente. El centro contará con más de 600 trabajadores y atenderá hasta 1.500 personas al día.

Actualmente, el 40% del tiempo de los médicos se dedica a tareas de documentación. La IA permite revisar y resumir la historia médica completa de un paciente en segundos, algo imposible de hacer manualmente si hay miles de notas.

La IA puede reducir hasta 50% los costos de tratamiento y mejorar 40% los resultados de salud, según Harvard. También ayuda en la preparación de cirugías, desde obtener consentimientos hasta monitorear signos vitales del paciente durante los procedimientos.

Aunque la IA facilita la atención, los pacientes siguen interactuando con médicos, enfermeras y personal del centro. La tecnología funciona sobre todo detrás de escena para que los doctores puedan dedicar más tiempo a cada persona.

Ríos Díaz destaca que la prioridad es empatizar y cuidar al paciente, respetando su consentimiento y los protocolos federales. La IA también se usa para planear cirugías y asignar citas en los mejores horarios, optimizando la experiencia de atención.