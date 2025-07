La IA pone en jaque a la mayor red eléctrica de EU

PJM Interconnection, la red eléctrica más grande de Estados Unidos, enfrenta una presión creciente por el rápido incremento en el consumo energético de centros de datos y aplicaciones de inteligencia artificial, una demanda que supera la capacidad instalada de nuevas plantas.

En algunas zonas bajo la cobertura de PJM —una red que abarca 13 estados y atiende a 67 millones de personas— se prevé un aumento superior al 20% en las tarifas eléctricas este verano. Esta región, que incluye desde Illinois hasta Tennessee y desde Virginia hasta Nueva Jersey, concentra la mayor cantidad de centros de datos del mundo.

El gobernador de Pensilvania ha amenazado con retirar al estado del sistema, mientras que el director general de PJM anunció la salida de dos miembros del consejo directivo, quienes fueron destituidos.

La crisis comenzó hace un año, cuando los precios en la subasta anual de capacidad se dispararon más de 800%, lo que elevó significativamente las tarifas para los consumidores.

PJM se prepara para una nueva subasta este miércoles, donde se espera que los precios continúen al alza. Estas subastas determinan las tarifas que recibirán los generadores eléctricos por mantener sus plantas operativas en momentos de alta demanda, como durante olas de calor o frío extremo.

Varias plantas envejecidas están saliendo de operación justo cuando el consumo de los centros de datos se dispara. La demanda no se detiene: para 2030, PJM estima un aumento de 32 gigavatios, impulsado casi en su totalidad por nuevos centros de datos, especialmente en el corredor tecnológico de Virginia, conocido como Data Center Alley.

El lanzamiento de ChatGPT en 2023 aceleró aún más la demanda, con grandes tecnológicas compitiendo por acceso a la red eléctrica, lo que influyó directamente en el alza de precios registrada en la subasta de 2024.

Pensilvania —el mayor exportador de electricidad del país y representada por la letra P en PJM— ha sido clara con sus amenazas. El gobernador Josh Shapiro declaró en junio que abandonar la red sigue siendo una opción si no se reducen los costos.

A pesar de los ajustes, expertos como Joshua Macey, académico de la Facultad de Derecho de Yale, critican que PJM no procesa con suficiente rapidez las nuevas solicitudes de conexión. Según Macey, el problema no se resolverá mientras no se atienda el cuello de botella en las interconexiones.

En paralelo, el gobierno federal ordenó en mayo que dos plantas de gas y petróleo en Pensilvania —que estaban programadas para cerrar ese mismo mes— continúen operando durante el verano para evitar apagones.