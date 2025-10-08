La IA redefine el papel del CEO con decisiones guiadas por datos

La inteligencia artificial está cambiando el papel de los CEO, quienes ahora pueden pasar de observar reportes a ejecutar estrategias basadas en datos con ayuda de ChatGPT e IA generativa

LAS VEGAS.- Durante el evento SuiteWorld 2025, Oracle NetSuite demostró cómo la inteligencia artificial está transformando la forma en que los directores ejecutivos analizan la información y toman decisiones.

Si antes solo contaban con una fotografía estática del estado de la empresa a través de herramientas de analítica y business intelligence, hoy pueden acceder, mediante ChatGPT e IA Generativa, a los pasos concretos que deben seguir para aumentar la rentabilidad, reducir costos y optimizar operaciones.

Un cambio de paradigma comparable con el internet de los 90

Gustavo Moussalli, vicepresidente de estrategia de Oracle NetSuite para América Latina, explicó que la adopción de inteligencia artificial marca una disrupción comparable con la aparición del internet en los años 90.

‘Estamos ante un momento similar a 1994 o 1995, pero con un potencial de transformación mucho más amplio. La inteligencia artificial está cambiando la productividad empresarial al permitir que los sistemas ERP sean proactivos, no solo informativos. Buscamos eficiencia: producir más con menos, y ahora el desafío es cómo integrar esa capacidad directamente en nuestras soluciones’, destacó.

El ejecutivo subrayó que la inteligencia artificial generativa integrada en NetSuite transforma la experiencia del usuario, al convertir los datos en conocimiento útil.

‘Antes, la analítica empresarial era solo una foto’. Con IA generativa, esa foto cobra vida: el sistema explica por qué surge un resultado, qué factores lo impulsan y qué plan de acción seguir para, por ejemplo, incrementar las ganancias y reducir los costos. Todo evoluciona en conjunto con el BI tradicional, porque ahora la data tiene inteligencia aplicada.

Colaboración directa entre clientes y desarrollo

Esta filosofía de colaboración continua con los clientes se observa a través de una herramienta que permite solicitar nuevas funcionalidades directamente desde la plataforma mediante una barra de búsqueda que muestra los casos existentes en el soporte técnico.

Si una solicitud ya fue registrada, los clientes pueden votar por ella, lo que determina su prioridad en el desarrollo de productos. Los casos con más votos pasan a formar parte de futuras actualizaciones, lo que asegura que la evolución del software responda a las necesidades reales del mercado.

Además, cada cliente cuenta con un gerente de cuenta asignado que mantiene contacto constante para dar seguimiento a solicitudes y garantizar su resolución. Moussalli enfatizó que esta relación directa entre cliente, soporte y desarrollo técnico permite una mejora continua del sistema. Esto refleja la forma en que aprenden junto con sus clientes. Es un proceso colaborativo, un ciclo constante de retroalimentación y adaptación, explicó.

Elevar la productividad empresarial

La integración de IA Generativa y Vector Search ha optimizado la búsqueda de información dentro de NetSuite, reduciendo el consumo de recursos y permitiendo consultas más rápidas y eficientes. Esto incrementa la productividad, especialmente en áreas como finanzas y operaciones, donde los datos transaccionales son la base de toda la gestión empresarial.

Moussalli destacó que estas herramientas permiten acceder a datos procesados en tiempo real y obtener análisis contextuales, sin impacto en el volumen de información almacenada, lo que mejora la eficiencia operativa y acelera la toma de decisiones.

IFX Networks: un caso de transformación regional con NetSuite

Uno de los casos más representativos presentados en América Latina es el de IFX Networks, proveedor de servicios de telecomunicaciones con presencia en nueve países de la región. Fundada en 1999 por Michael Abramowiz, quien también funge como CFO, la compañía comenzó ofreciendo servicios de internet dial-up en Colombia y evolucionó hasta operar una red de fibra óptica en toda la región, con servicios de seguridad, conectividad y centros de datos.

IFX implementó NetSuite en 2005, convirtiéndose en la primera empresa en América Latina en adoptar esta solución. En aquel entonces enfrentaban un desafío crítico: la falta de visibilidad consolidada. Cada país operaba con un sistema contable distinto y la información se centralizaba manualmente a través de hojas de cálculo. Tras la implementación de NetSuite, la compañía logró consolidar sus operaciones en tiempo real, eliminando exportaciones de datos y obteniendo visibilidad total de sus subsidiarias.

Hoy, todos los empleados de IFX acceden a la plataforma y gestionan sus tareas desde un dashboard centralizado, reduciendo el uso de correos electrónicos y mejorando la coordinación entre equipos. Desde que adoptaron NetSuite, la compañía ha pasado de facturar 20 millones de dólares a 150 millones, incrementando su equipo contable de 30 a 50 personas, manteniendo altos niveles de eficiencia gracias a la automatización y la integración con herramientas como MuleSoft y DocuSign.

Abramowiz señaló que esta transformación ha sido clave para escalar su negocio regional. ‘Con NetSuite no solo consolidamos la información financiera, sino que logramos una visibilidad completa de cada operación. Esto nos permitió tomar decisiones más rápidas y precisas’, comentó, destacando que la compañía prepara su expansión hacia México en alianza con Ufinet.

El caso de IFX Networks ejemplifica cómo la combinación de IA generativa, automatización y colaboración continua con los clientes está redefiniendo el papel del CEO moderno. De ser un observador de los resultados, ahora se convierte en un líder que cuenta con información predictiva, análisis contextual y estrategias claras para avanzar.