La IA redefine la programación de software

Chatbots como Claude, ChatGPT y Gemini ya escriben código y transforman la experiencia de los desarrolladores, aunque la responsabilidad final sigue en manos humanas

Uno de los mercados más dinámicos de la industria de la inteligencia artificial es la venta de chatbots capaces de escribir código.

Algunos llaman a esta práctica vibe coding porque promueve que los asistentes de programación con IA se encarguen del trabajo pesado mientras los desarrolladores humanos se concentran en las ideas principales. Otros rechazan ese término. Lo cierto es que estas herramientas están cambiando la experiencia laboral de muchos ingenieros en medio de la competencia feroz entre compañías de IA por crear la mejor solución.

La esencia de esta tendencia es que el programador ya no está atado a la sintaxis línea por línea, sino que se enfoca en comunicar objetivos de mayor nivel. Sin embargo, expertos como Cat Wu, gerente de proyecto de Claude Code en Anthropic, subrayan que la responsabilidad final sigue estando en manos de los ingenieros.

Anthropic lanzó el lunes la versión más reciente de su chatbot insignia, Claude Sonnet 4.5, con la promesa de ser el más avanzado para programación y tareas complejas.

Modelos de lenguaje como Claude, ChatGPT y Gemini de Google tienen múltiples aplicaciones, desde apoyo escolar hasta planificación de actividades, pero el caso de uso más fuerte en las empresas ha sido la programación y la ingeniería de software, de acuerdo con Philip Walsh, analista de Gartner.

Un ejemplo es Windsurf, cuyo asistente de programación alcanzó 200 mil usuarios en sus primeros dos meses y desató una disputa entre grandes compañías. Finalmente, Google absorbió a sus fundadores y equipo de investigación, mientras que Cognition adquirió lo que quedaba de la empresa.

Estos asistentes de IA van desde sistemas que completan fragmentos de código hasta agentes con autonomía para acceder a sistemas y realizar tareas de manera independiente. Anthropic aseguró que Sonnet 4.5 pudo programar de forma autónoma durante más de 30 horas en un proyecto de la startup londinense iGent, antes de su lanzamiento público.

La compañía señaló que la programación es el principal uso de Claude, con 39% de sus usuarios empleándolo para esa tarea. OpenAI, en cambio, sostiene que la escritura es el uso más común de ChatGPT, aunque también busca ponerse al día con su nuevo GPT-5 Codex, diseñado para proyectos de programación más largos y complejos.

Este fenómeno también genera inquietudes sobre la pérdida de empleos en carreras de software, especialmente por declaraciones de directivos que afirman que la IA acelera el desarrollo y hace más eficientes a sus equipos. Gartner considera que la IA no sustituirá a los ingenieros, sino que aumentará la demanda de talento especializado, ya que habrá más proyectos de software que hoy no se desarrollan por falta de recursos.

Voces como la de Wu insisten en que la ingeniería de software sigue siendo una carrera con futuro. Enfatiza que la IA puede acelerar el trabajo, pero entender los fundamentos es esencial porque la intuición humana sigue siendo decisiva cuando la IA no toma las mejores decisiones.