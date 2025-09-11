La IA reduce clics en Google y afecta a los medios digitales

El 68% de la actividad en internet comienza en buscadores y el 90% de las búsquedas se realiza en Google, pero con los resúmenes generados por IA los usuarios tienen la mitad de probabilidades de entrar a un enlace

La inteligencia artificial (IA) está modificando la manera en que las personas navegan por internet y consumen noticias, lo que ha provocado una caída en las visitas a portales informativos, mientras su contenido es aprovechado en las respuestas de chatbots y resúmenes generados con IA.

Hasta hace poco, buscar información en la red implicaba revisar múltiples enlaces. Con la popularización de la IA, los buscadores ahora presentan sus propios resúmenes, elaborados con información ya disponible en la web. Un ejemplo es AI Overviews de Google.

José Mendoza, director académico y profesor en programas de negocios de la Universidad de Nueva York, señala que el consumo de noticias está en transición hacia un modelo de clic cero, donde la información llega directamente al usuario sin necesidad de entrar a un enlace. Esta tendencia impacta de manera significativa en los medios, que dependen del tráfico en sus portales para comercializar publicidad digital a mejores precios.

Actualmente, cerca del 68% de la actividad en línea comienza en motores de búsqueda, y alrededor del 90% de las consultas se realizan en Google. Sin embargo, un estudio del Pew Research Center reveló que, cuando los usuarios reciben un resumen generado por IA como el de AI Overviews, la probabilidad de que hagan clic en un enlace de Google se reduce al 50%.

De acuerdo con Google, los internautas aún pueden acceder a las fuentes originales, ya que los enlaces aparecen junto a las respuestas generadas por IA. Sin embargo, datos de la firma BrightEdge, que analizó el primer año de AI Overviews, indican que aunque las impresiones de búsqueda crecieron 49%, los clics cayeron 30%, lo que confirma que los usuarios obtienen sus respuestas directamente de los resúmenes y tienden a cerrar sesión después de consultarlos.

Jim Yu, fundador y director ejecutivo de BrightEdge, sostiene que Google no está siendo reemplazado sino reinventado, y que los agentes de IA han creado un nuevo escenario donde la visibilidad no depende de rankings ni clics, sino de presencia en interfaces inteligentes.

Mendoza coincide en que la situación no debe considerarse una crisis terminal para los medios, sino un proceso de adaptación similar al que enfrentaron en la transición del papel a los portales digitales o con la llegada de las redes sociales. Subraya que la clave está en diversificar fuentes de ingresos, como establecer licencias con grandes tecnológicas, ofrecer contenido exclusivo que la IA no pueda generar y diseñar modelos de suscripción más flexibles.

Un caso destacado es The New York Times, que mantiene un acuerdo de licencia con Amazon al mismo tiempo que sostiene una demanda contra Microsoft y OpenAI por el uso de su contenido en el entrenamiento de modelos de IA.

El especialista enfatiza que los medios con mayores posibilidades de éxito serán aquellos que publiquen periodismo de investigación, entrevistas exclusivas, piezas de opinión o información local, formatos difíciles de replicar por sistemas de inteligencia artificial.