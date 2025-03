La IA transformará el marketing en 2025

La inteligencia artificial (IA) está redefiniendo la creatividad en el marketing, desafiando a las marcas a encontrar un equilibrio entre automatización y autenticidad.

En 2025, la transformación digital seguirá cambiando la forma en que las empresas se conectan con sus audiencias, impulsando estrategias innovadoras en un mercado cada vez más saturado.

Según el estratega de marketing Mark Pollard, estas serán algunas de las tendencias clave:

1. IA y creatividad: entre eficiencia y autenticidad

Las marcas deberán decidir hasta qué punto confiar en la inteligencia artificial para generar contenido o apostar por la creatividad humana como factor diferenciador.

2. Publicidad en extremos: humor absurdo o emoción genuina

Las campañas oscilarán entre anuncios con humor basado en memes y narrativas emocionales que conecten con el público a un nivel más profundo.

3. El desafío del alcance orgánico

Las plataformas favorecen la publicidad paga, reduciendo la visibilidad del contenido orgánico. Las marcas deberán encontrar el equilibrio entre inversión en anuncios y construcción de comunidad.

4. Transformación digital y nuevas conexiones

En Latinoamérica, la interacción con audiencias jóvenes se centrará en la música y las redes sociales como herramientas clave para generar impacto.

5. Diferenciación en la era de la automatización

En un entorno donde la tecnología avanza rápidamente, las marcas más exitosas serán aquellas que combinen innovación con mensajes auténticos y relevantes.

Mark Pollard, autor de Strategy Is Your Words, es reconocido por su enfoque estratégico y creativo en branding. Ha trabajado con empresas como Facebook, Meta y The Wall Street Journal, consolidándose como una de las voces más influyentes en el sector.