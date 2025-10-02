La IA ya genera 17% de comunicaciones empresariales y gubernamentales

En 2024 la inteligencia artificial elaboró 17% de los textos de empresas y gobiernos, incluyendo comunicados de prensa y ofertas de empleo

En 2024, la inteligencia artificial (IA) generó aproximadamente el 17% de las comunicaciones de empresas y organizaciones gubernamentales, desde ofertas de empleo hasta comunicados de prensa.

De acuerdo con un estudio publicado en la revista Cell Press Patterns, esta tendencia probablemente seguirá en aumento.

La investigación representa la primera revisión integral del uso de la escritura asistida por IA en distintos sectores de la sociedad. Según los autores, se ha observado un crecimiento constante en los últimos dos años.

A finales de 2022, los grandes modelos de lenguaje comenzaron a estar disponibles para el público y actualmente son usados de manera regular por más de mil millones de personas en todo el mundo. Desde entonces, empresas, consumidores e incluso Naciones Unidas han recurrido a estas herramientas, como ChatGPT, entrenadas para producir texto que parece escrito por humanos.

Para elaborar el estudio, el equipo de James Zou, investigador de la Universidad de Stanford, empleó un programa de detección de IA previamente desarrollado. Con él analizaron la presencia de IA en cuatro tipos de textos: quejas de consumidores en Estados Unidos, comunicados de prensa corporativos, comunicados de la ONU y ofertas de empleo.

Los investigadores recopilaron textos publicados entre enero de 2022 y septiembre de 2024 en cada uno de estos ámbitos y los procesaron con el detector. Entre las más de 687,000 quejas presentadas en la Oficina de Protección Financiera del Consumidor de Estados Unidos durante ese periodo, aproximadamente el 18% probablemente fue redactado por IA.

En el caso de los comunicados de prensa empresariales, se analizaron publicaciones en Newswire, PRWeb y PRNewswire. Tras el lanzamiento de ChatGPT, casi un 25% de los comunicados en estas plataformas resultaron generados por IA, con un uso particularmente alto en los textos de ciencia y tecnología hacia finales de 2023.

En cuanto a las ofertas de empleo, se encontró que los anuncios de grandes corporaciones en LinkedIn tenían menor probabilidad de haber sido elaborados con IA. Sin embargo, en el caso de empresas más pequeñas, los modelos de lenguaje asistieron en alrededor del 10% de los anuncios.

Los comunicados de prensa de la ONU en inglés también mostraron un crecimiento en la adopción de IA, pasando del 3% a principios de 2023 a más del 13% hacia finales de 2024.

El estudio concluye que el contenido identificado como escrito principalmente por IA creció de forma marcada del 1.5% previo al lanzamiento de ChatGPT en noviembre de 2022 a más del 15% en agosto de 2023. Posteriormente, el ritmo se desaceleró y la adopción alcanzó cerca del 17% en agosto de 2024.

Los autores advierten que estas estimaciones representan un límite inferior, ya que el detector no logró identificar con precisión los textos editados por humanos. También señalan que, como ocurre con cualquier tecnología emergente, es difícil clasificar los modelos de IA como buenos o malos, pues todavía generan errores. Si las personas delegan completamente su trabajo en estas herramientas sin revisar la exactitud, existe el riesgo de que se produzcan fallas en los contenidos.