La inteligencia artificial provoca más de 48,000 despidos en EU

El auge de la inteligencia artificial generativa ha provocado 31,039 despidos solo en octubre y un total de 48,414 en lo que va del año

La inteligencia artificial (IA) generativa ya se consolida como una fuerza de cambio en el mercado laboral, impulsando una ola de reemplazo de empleos que antes se consideraban exclusivamente humanos.

Miles de trabajadores en empresas tecnológicas como Amazon y Meta han visto cómo la adopción de esta tecnología ha absorbido tareas que hasta hace pocos años solo podían realizar personas.

La expansión de la IA y la aceleración de procesos que permite están transformando el panorama laboral. Grandes corporaciones, especialmente del sector tecnológico, han comenzado a sustituir personal y automatizar funciones con sistemas impulsados por inteligencia artificial.

En Estados Unidos, el auge de la IA fue responsable de 31,039 despidos solo en octubre, según un informe de la consultora Challenger, Gray & Christmas, a la espera de los datos oficiales tras el cierre temporal del Gobierno federal.

El estudio destaca que la integración de la IA en las estructuras empresariales es ya el segundo motivo más común detrás de los despidos en el país, solo superado por los recortes de costos. En lo que va del año, la IA ha sido señalada como causa directa de 48,414 despidos.

1 de cada 4 empleos está en riesgo

Un estudio conjunto de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Instituto Nacional de Investigación de Polonia (NASK) concluyó que uno de cada cuatro empleos está en riesgo de transformarse por el avance de la inteligencia artificial. En los países con altos ingresos, este porcentaje aumenta hasta 34%.

Los puestos administrativos son los más expuestos, aunque la OIT también advierte sobre empleos cognitivos digitalizados en sectores como medios, software y finanzas. Sin embargo, el organismo considera que la automatización total sigue siendo limitada, ya que muchas tareas aún requieren intervención humana. Por ello, prevé una transformación de los empleos más que una sustitución completa.

Diversos análisis también anticipan la creación de nuevos puestos relacionados con la gestión, el desarrollo y la supervisión de la IA, lo que exigirá una formación continua para los trabajadores.

Despidos masivos en Amazon, Meta e Intel

A pesar de las previsiones de la OIT sobre una transición gradual, varias grandes empresas ya registran recortes de personal vinculados al avance de la inteligencia artificial. Meta, matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, planea eliminar alrededor de 600 puestos de trabajo debido a la automatización y la incorporación de sistemas avanzados de IA en sus operaciones.

Por su parte, Amazon anunció el despido de hasta 30,000 empleados, el ajuste más grande en su historia, equivalente al 10% de su plantilla, según reportes de CNBC. La compañía indicó que cada vez requerirá menos personal para realizar las mismas funciones conforme amplíe el uso de inteligencia artificial en sus procesos.

Además, Intel comunicó que despedirá a unos 25,000 trabajadores este año como parte de su estrategia para integrar la IA en todas las áreas de la empresa.