La inteligencia artificial pronto superará a la humana

El experto en tecnofinanzas Brett King advierte que la IA está cerca de superar la inteligencia humana y podría convertirse en la fuerza más disruptiva para la civilización y los sistemas económicos actuales

La inteligencia artificial (IA) está cerca de superar a la inteligencia humana, lo que planteará por primera vez en la historia la presencia de una inteligencia alternativa capaz de competir con la del ser humano, señaló el experto en tecnofinanzas y nuevas tecnologías Brett King.

De acuerdo con el espacialista, la IA podría convertirse en la fuerza más destructiva para la civilización y para los sistemas económicos actuales. Y explicó que esta tecnología representa un punto de inflexión que ya está transformando la vida cotidiana a un ritmo más acelerado de lo previsto.

King advirtió que, junto con la inteligencia artificial, el cambio climático es otro de los factores con potencial para impactar profundamente en la sociedad. No obstante, consideró que con un manejo adecuado la IA puede evolucionar hacia una herramienta útil para la humanidad en lugar de convertirse en una amenaza.

El experto subrayó que, ante el papel determinante de la IA y el desafío climático, la humanidad debe construir mecanismos de consenso que permitan gestionar el mundo de manera colectiva, evitando conflictos mayores y fomentando la cooperación internacional.