La inversión en IA aporta 1.3% al crecimiento del PIB de EU

La inteligencia artificial impulsó 1.3% del crecimiento económico en el segundo trimestre de 2025, compensando los efectos de las altas tasas de interés y consolidándose como uno de los principales motores del PIB estadounidense

La economía de Estados Unidos depende actualmente de las inversiones masivas en inteligencia artificial (IA), que aportaron hasta 1.3% al crecimiento del PIB en el segundo trimestre de 2025, según datos del Bank of America (BoA).

Esto equivale a aproximadamente al 50% del crecimiento económico total registrado en el periodo, a pesar del impacto negativo de las altas tasas de interés.

Durante el segundo trimestre del año, el PIB estadounidense creció 3.8%, tras una ligera contracción en el primero, impulsado principalmente por el gasto en software, hardware especializado y centros de datos vinculados al desarrollo de IA. BoA destacó que la inversión tecnológica ha sido uno de los principales factores que han sostenido el crecimiento económico, evitando una recesión técnica.

De acuerdo con Goldman Sachs, las empresas Microsoft, Meta, Alphabet y Amazon concentran 25% de la inversión total en capital (capex) del S&P 500, con un ritmo de crecimiento anual de 75%. Este nivel de gasto ha impulsado el desarrollo de infraestructura digital a gran escala, aunque también ha generado presión sobre el consumo energético.

Datos de Pew Research estiman que los centros de datos consumen alrededor del 4% de toda la electricidad del país, con algunos complejos en Virginia, dentro del llamado Data Center Alley, que utilizan la misma cantidad de energía que una ciudad completa.

En contraste, un estudio del Massachusetts Institute of Technology (MIT) reveló que el 95% de 300 proyectos públicos de IA no ha obtenido retorno alguno, lo que ha generado preocupación sobre la sostenibilidad y rentabilidad de esta ola de inversión. Algunos analistas comparan este escenario con la burbuja tecnológica del año 2000, que eliminó más de 5 billones de dólares del mercado bursátil.

BoA también señaló que el gasto tecnológico de pequeñas empresas creció 6.9% interanual en septiembre, principalmente en manufactura y construcción, lo que confirma la expansión de la IA más allá del sector tecnológico.

Hasta el momento, la automatización no ha provocado una pérdida significativa de empleo; por el contrario, en áreas como finanzas y tecnología se ha observado un aumento en la contratación.

Sin embargo, analistas como George Saravelos, de Deutsche Bank, advierten que la economía estadounidense podría desacelerarse una vez que el ritmo de inversión en IA se estabilice. Según el experto, para que el ciclo tecnológico continúe impulsando el crecimiento del PIB, las inversiones deberían mantener un comportamiento exponencial, algo que considera poco probable.