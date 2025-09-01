La música con IA divide a la industria musical

Herramientas como Suno y Udio impulsan una ola de música generada con IA que ya provoca debate sobre su impacto en artistas, disqueras y plataformas de streaming

Oliver McCann, creador británico de música con inteligencia artificial que actúa bajo el nombre artístico de imoliver, enciende su chatbot y desata el debate sobre el futuro de la industria musical.

Las canciones de McCann abarcan géneros que van del indie-pop al electro-soul y hasta el country-rap. La diferencia esencial entre él y los músicos tradicionales es que no tiene formación musical, no sabe cantar ni tocar instrumentos.

A los 37 años y con experiencia como diseñador visual, McCann comenzó a experimentar con inteligencia artificial para impulsar su creatividad y dar vida a sus letras. El mes pasado firmó contrato con el sello independiente Hallwood Media, luego de que una de sus canciones superó los tres millones de reproducciones, en lo que se considera la primera ocasión en que una disquera firma a un creador de música generada con IA.

McCann refleja cómo herramientas de generación musical similares a ChatGPT, como Suno y Udio, han dado origen a una ola de música sintética. El caso más visible fue el del grupo ficticio Velvet Sundown, que se volvió viral aunque todas sus canciones, letras y portadas fueron creadas con IA.

Este fenómeno ha alimentado el debate sobre el papel de la inteligencia artificial en la música y las preocupaciones por el contenido masivo de baja calidad generado automáticamente. También ha puesto el foco en los generadores de canciones que democratizan la creación musical, pero al mismo tiempo representan un riesgo de disrupción para la industria.

Deezer calcula que 18% de las canciones que recibe a diario son creadas íntegramente con IA, aunque representan solo una mínima fracción de las reproducciones, lo que sugiere que pocos usuarios realmente las escuchan. Plataformas más grandes, como Spotify, no han publicado estadísticas sobre este tema.

Las disqueras intentan contener la amenaza que representan las startups de música con IA para sus ingresos, aunque también buscan aprovechar esta tecnología. Los artistas temen que su creatividad pierda valor.

Especialistas sostienen que la capacidad de la IA para permitir que cualquiera genere un éxito podría transformar la cadena de producción de la industria musical. Antes se requería un estudio importante, luego una computadora portátil y ahora basta con introducir unas cuantas instrucciones en texto.

Los creadores esperan que la inteligencia artificial se integre de manera estable al mundo musical. McCann considera que se abre la posibilidad de que cualquiera, desde cualquier lugar, pueda lanzar el próximo gran éxito y que la música generada con IA llegue a figurar en las listas.