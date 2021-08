La nanotecnología y los gemelos digitales crecerán más del 400% en 5 años

El crecimiento en sectores tecnológicos clave se disparará después de que el Senado de Estados Unidos aprobara un proyecto de ley para un paquete de infraestructura de 1 billón de dólares.

Éste forma parte de un plan integral de 3.5 billones de dólares dentro de la iniciativa Build Back Better del presidente Joe Biden posterior a COVID y paralela a la campaña Race To Zero de la ONU.

Ya había habido una tendencia al alza en los precios de las acciones de las empresas en varios sectores tecnológicos, pero una investigación de Pitchbook identificó a la nanotecnología y los gemelos digitales (Digital Twins) como los más propensos a beneficiarse del nuevo proyecto de ley, la mayor inversión pública en infraestructura de Estados Unidos durante décadas.

La tecnología Digital Twins crea réplicas virtuales de edificios e infraestructura con datos accesibles en tiempo real; esta opción permitirá ahorros masivos de al menos 280 mil millones de dólares para los planificadores urbanos de todo el mundo durante los próximos cinco años, según ABI Research.

El economista senior de Capital Economics, Michael Pearce, dijo: ‘El gasto tardará algunos años en aumentar y, en cualquier caso, se extenderá durante el resto de la década’.

Los nanomateriales, que representan el 40% del mercado de la nanotecnología (que aumentará de 54.2 mil millones en 2020 a 126.8 mil millones de dólares en 2027 según Pitchbook), permiten a los arquitectos y gerentes de proyectos mejorar en gran medida los materiales utilizados en la infraestructura, a través de una mayor durabilidad y flexibilidad. Además, contribuyen a reducir o erradicar las emisiones de carbono, uno de los principales impulsores de la Carrera a cero.

Paul Sheedy, cofundador de World Nano Foundation, una organización internacional sin fines de lucro para la comercialización de tecnologías a nanoescala, dijo: ‘El entorno construido está transformando los materiales que utiliza, a un modelo sostenible que no solo salvaguarda nuestro futuro, sino que también aporta importantes beneficios económicos al ciclo de vida de la infraestructura y al mantenimiento de nuestros espacios urbanos’.

Según la ONU, actualmente, más del 70% de las emisiones globales de carbono son producidas por las ciudades de todo el mundo y su infraestructura. Por lo tanto, la adopción de la nanotecnología y los gemelos digitales puede permitir que la infraestructura mejore sin afectar negativamente al medio ambiente.

Un informe reciente de Ernst & Young señala otros beneficios financieros importantes del uso de la tecnología Digital Twins, como la reducción en gran medida de los costos operativos de los edificios y la infraestructura en un 35%, con un aumento adicional del 20% en la productividad, al tiempo que permite que las emisiones de carbono se reduzcan de un 50 a un 100%.

Se prevé que el sector de la tecnología Digital Twins crezca 15 veces, de 3.1 mil millones en 2020 a 48.2 mil millones de dólares para 2026, a una tasa compuesta anual del 58%.

Según los informes de mercado, la nanotecnología y los gemelos digitales experimentarán un crecimiento combinado de más del 400% durante los próximos cinco años.

Paul Stannard, presidente del Vector Innovation Fund, un vehículo de inversión alternativo internacional para el avance de las tecnologías habilitadoras a nivel mundial, dijo: ‘Estos sectores de crecimiento tecnológico están allanando el camino para un futuro nuevo y más eficiente para las ciudades y la infraestructura, tanto financiera como ambientalmente, mediante una fuerte inversión en tecnología avanzada. Desempeñarán un papel clave en la resolución de los principales desafíos mundiales de infraestructura sostenible, transición energética y descentralización de la atención médica’.