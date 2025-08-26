La ONU crea su primer panel para gobernanza de IA

La Asamblea General aprobó un comité científico de 40 expertos que evaluará riesgos y oportunidades de la IA, aunque solo en usos no militares

La Asamblea General de la ONU aprobó este martes, por consenso, la creación del primer panel científico para la gobernanza de la inteligencia artificial (IA), resultado de varios meses de negociaciones.

Sin embargo, este nuevo organismo nace con una restricción importante: su labor se limitará a ámbitos no militares, de acuerdo con lo establecido en la resolución.

Durante la votación quedaron en evidencia las diferencias entre algunos países, en particular Estados Unidos.

La propuesta fue elaborada por los embajadores de España y Costa Rica, quienes durante meses impulsaron conversaciones con países y especialistas en inteligencia artificial para lograr un documento ampliamente consensuado.

El panel estará compuesto por 40 miembros con un mandato de tres años y seleccionados bajo criterios de equilibrio geográfico. Tendrá dos copresidentes: uno de un país desarrollado y otro de una nación en vías de desarrollo.

Su función será elaborar evaluaciones científicas sobre oportunidades, riesgos e impactos de la IA, presentadas en un informe anual de carácter consultivo y no vinculante. Los integrantes deberán contar con experiencia comprobada en inteligencia artificial y no podrán ser funcionarios de Naciones Unidas.

La resolución también contempla la realización de un diálogo global anual sobre inteligencia artificial, con un formato abierto que reúna a representantes oficiales y expertos para debatir sus retos en los ámbitos social, económico, ético, cultural, lingüístico y técnico. Estos encuentros se celebrarán de manera alternada en Nueva York y Ginebra, las principales sedes de la ONU.

Objeciones de Estados Unidos y Argentina

Aunque el texto fue aprobado por consenso, Argentina retiró su apoyo en el último momento. Su delegación explicó que el documento no refleja las prioridades ni los enfoques que sostiene el país, especialmente porque incorpora elementos del Pacto del Futuro de la ONU, del cual Argentina se ha desvinculado.

Estados Unidos adoptó una postura más ambigua. Aunque no rechazó la resolución en su conjunto, aclaró que no comparte los apartados relacionados con género ni con los objetivos de desarrollo sostenible. Además, subrayó que el panel internacional será de carácter consultivo y no vinculante, por lo que no existe obligación de aceptar áreas de entendimiento común.

La representante estadounidense advirtió que su país rechaza los intentos de organismos internacionales de ejercer una influencia excesiva en la gobernanza de la IA, al considerar que una sobrerregulación fomenta la centralización, limita la innovación y aumenta el riesgo de censura.