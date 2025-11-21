La red social Panodyssey impulsa el regreso de la escritura en la era del video

La plataforma francesa anuncia una nueva etapa en la que busca posicionarse como un espacio digital para consumo pausado y creación en múltiples formatos, desde textos breves hasta trabajos largos de corte periodístico y literario

La red social Panodyssey impulsa el regreso de la escritura en la...

La plataforma francesa Panodyssey anunció una nueva etapa de crecimiento con una propuesta que busca recuperar el valor de la escritura en un entorno dominado por el consumo rápido de videos.

Su director general, Alexander Leforestier, destacó que el interés por los formatos escritos vuelve a tomar fuerza y que la red social quiere posicionarse como un punto de encuentro para lectores y creadores.

Panodyssey presenta un modelo que promueve un consumo más pausado, apoyado en múltiples formatos. El servicio ofrece un espacio digital donde cada usuario construye una sala personal con nombre y descripción, y puede publicar desde textos cortos estilo redes sociales hasta trabajos extensos relacionados con periodismo o creación literaria.

La plataforma, con seis años de operación, fue de las primeras en implementar certificados gratuitos vinculados a identidades reales. Esta medida reduce la presencia de perfiles falsos y fortalece la protección de derechos de autor, al tiempo que permite el uso de seudónimos en casos específicos.

El servicio también integra mecanismos activos de moderación y respuesta rápida ante intentos de dañar la reputación de otros usuarios. Leforestier señala que la intervención inmediata es clave para mantener un entorno seguro y confiable.

En cuanto al modelo de creación, Panodyssey opera bajo dos esquemas principales: crecimiento de audiencia para convertir lectores en suscriptores o monetización directa del contenido. Cada autor decide si su trabajo será gratuito o si tendrá un costo mediante suscripciones. Para Leforestier, este modelo refleja un cambio significativo en la industria, impulsado por el creciente interés de las personas en apoyar de manera directa a periodistas, artistas y creadores.