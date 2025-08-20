La serie Google Pixel 10 llega por primera vez a México

Google presentó en México la serie de smartphones Google Pixel 10, Google Pixel 10 Pro y Google Pixel 10 Pro XL, junto con accesorios de nueva generación que incluyen Google Pixel Buds Pro 2, Google Pixel Buds 2a y el Google Pixel Watch 4.
La preventa inicia el 20 de agosto y la venta oficial será el 28 de agosto.
Google Pixel 10: arquitectura Tensor G5 y hasta 16 GB de RAM
Los dispositivos integran el procesador Tensor G5, acompañado de configuraciones de hasta 16 GB de RAM, con autonomía de más de 24 horas por carga.
Incorporan un sistema de carga inalámbrica compatible con accesorios magnéticos Pixelsnap.
El sistema operativo se basa en Android 15, con más de 20 funciones de inteligencia artificial generativa que se ejecutan en el dispositivo, entre ellas Asistente de Cámara, Traducción de Voz y Toma Perfecta Automática.
El modelo base está disponible en colores Obsidiana, Glaciar, Verde Lima e Índigo. Los modelos Pro añaden configuraciones en Piedra Lunar, Porcelana y Jade.
Cámaras de alta resolución en los modelos Pro
La serie Pixel 10 Pro incorpora un sistema de cámara avanzado compuesto por un sensor gran angular de 50 MP, un telefoto de 48 MP con zoom de hasta 100x y una cámara frontal de 42 MP diseñada para tomas grupales.
Google Pixel Buds Pro 2 y Pixel Buds 2a
Los Pixel Buds Pro 2 integran funciones de Audio Adaptativo, gestos compatibles con Gemini y protección contra ruidos de alta intensidad. Su batería ofrece hasta 11 horas de reproducción continua sin ANC y estarán disponibles en el color Piedra Lunar.
Los Pixel Buds 2a incorporan cancelación activa de ruido Silent Seal 1.5, chip Tensor A1 y hasta 7 horas de autonomía con ANC activo.
Google Pixel Watch 4: procesador Snapdragon W5 Gen 2 y pantalla Actua 360
Disponible en versiones de 41 mm y 45 mm, el Pixel Watch 4 integra pantalla Actua 360 con mayor brillo, procesador Snapdragon W5 Gen 2 y sistema operativo Wear OS 6. Su autonomía alcanza 40 horas y ofrece monitoreo avanzado de salud mediante sensores de nueva generación, GPS de doble frecuencia y asistencia con IA integrada.
Google Pixel 9a: gama media con pantalla Actua de 6.3 pulgadas
El Pixel 9a incorpora pantalla Actua de 6.3 pulgadas, cámara principal de 48 MP y ultra gran angular de 13 MP, con integración de funciones de inteligencia artificial y seguridad avanzada. Estará disponible en colores Iris, Obsidiana y Porcelana.
Disponibilidad y precios en México
- Pixel 10: desde $19,999 pesos
- Pixel 10 Pro: desde $25,999 pesos
- Pixel 10 Pro XL: desde $30,999 pesos
- Pixel 9a: desde $11,999 pesos