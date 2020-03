La tecnología ‘Just Walk Out’ de Amazon llega a aeropuertos de EU

La tecnología sin cajero 'Just Walk Out' de Amazon llegará el 16 de marzo a sus tiendas en los aeropuertos de Newark Liberty y LaGuardia

Amazon anunció el pasado lunes que estaba haciendo que la tecnología Just Walk Out, actualmente utilizada en sus tiendas Amazon Go, esté disponible para otros minoristas.

Esta tecnología permite a los clientes ingresar al establecimiento, seleccionar los productos que desea adquirir y salir de la tienda sin antes hacer el pago en uno del os tradicionales cajeros.

Gracias a un sistema de cámaras y sensores, esta tecnología es capaz de detectar los productos que toman los clientes de los anaqueles y realiza el cargo directamente a su cuenta de Amazon.

‘A partir de la próxima semana, los viajeros en la concurrida Terminal C de Newark Liberty ya no tendrán que evaluar las filas de la tienda para determinar si pueden tomar rápidamente un refrigerio, una botella de agua o viajar con lo esencial que necesitan antes de su vuelo’, dijo Dilip Kumar, vicepresidente de Phisical Retail y Technology de Amazon.

Starbucks anunció el mes pasado que se asoció con OTG en tecnología que traerá artículos a los clientes a las puertas de llegada y salida.