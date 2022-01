El ex director de Cisco, John Chambers, opina que la tecnología sigue siendo una gran oportunidad para invertir

John Chambers, ex director ejecutivo de Cisco, opina que, en general, la tecnología sigue siendo una gran oportunidad para invertir.

‘Más que nada, 2022 estará definido por la inflación, que desplazará al COVID como el principal problema económico para las empresas estadounidenses en todas las industrias, con un impacto a largo plazo de los salarios, la cadena de suministro, los precios de la vivienda y la escasez de mano de obra’, comentó Chambers.

El ex directivo aseguró que la inflación, el COVID-19 y las normas antimonopolio serán temas dominantes en la salas de juntas tecnológicas este año.

Sin embargo, la industria sigue siendo un excelente oportunidad de inversión debido a la tecnología emergente, predice Chambers.

A la ansiedad y la incertidumbre se suma la influencia devastadora del Covid, que continuará propagando la ‘Gran Resignación’ a medida que las personas persiguen sus sueños empresariales, así como la reinvención de los espacios de trabajos tecnológicos y las ferias comerciales. Covid obligará a grandes convenciones como CES y otros, a evolucionar hacia versiones combinadas de reuniones presenciales y virtuales, según Chambers.

‘Hace tres o cuatro años, los demócratas y los republicanos salieron a hablar con los líderes de Silicon Valley y dijeron que se avecinaba una regulación, y Silicon Valley no escuchó, las empresas estaban divididas. No están acostumbrados a trabajar juntos y, a menudo, no se caen bien’, agregó.

Chambers anticipa un terreno fértil para las nuevas empresas que se especializan en inteligencia artificial, ciberseguridad y nube, que se mueven hacia el borde. ‘Esas áreas son donde podemos esperar el próximo Google, Facebook y Tesla’, dijo señalando el lado positivo de Crowdstrike Holding a medida que la industria de la seguridad cibernética se dirige hacia la consolidación, en su opinión.

‘Soy optimista de que la IA finalmente se generalice después de años de bombo publicitario, y sea la mayor fuerza impulsora para la transformación digital durante la próxima década’, dijo Chambers.