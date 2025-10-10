La UE anuncia seis nuevas fábricas de inteligencia artificial

Con una inversión conjunta de 500 millones de euros, la Unión Europea eleva a 19 el número total de fábricas de inteligencia artificial en 16 países

La Comisión Europea dio a conocer la selección de seis nuevas fábricas de inteligencia artificial que impulsarán la innovación y el desarrollo tecnológico en la Unión Europea. Estas instalaciones estarán ubicadas en España, Lituania, Países Bajos, Polonia, República Checa y Rumanía.

La inversión conjunta entre Bruselas y los Estados miembros asciende a 500 millones de euros, con lo que el número total de fábricas de inteligencia artificial en el bloque alcanza las 19, distribuidas en 16 países. El objetivo es fortalecer la capacidad de cómputo de alto rendimiento en Europa y acelerar la adopción de esta tecnología en sectores estratégicos.

Las nuevas instalaciones brindarán a startups, pequeñas y medianas empresas, así como a la industria en general, acceso directo a supercomputadoras optimizadas para inteligencia artificial, además de ofrecer apoyo técnico especializado y asesoría para el desarrollo e implementación de soluciones avanzadas.

La iniciativa Fábricas y Antenas de IA, respaldada por la Unión Europea y los países miembros de EuroHPC, cuenta con una inversión total superior a los 2,600 millones de euros, reforzando la meta de posicionar a Europa como referente global en inteligencia artificial.

En el caso de España, la nueva fábrica se ubicará en el Centro de Supercomputación de Galicia, con una inversión de 82 millones de euros, y buscará consolidar el liderazgo europeo en investigación, productos y servicios relacionados con el enfoque One Health.

España ya cuenta con otra instalación de este tipo en el Barcelona Supercomputing Center, que ofrece infraestructura de supercomputación a empresas y centros de investigación, facilitando la aplicación de la inteligencia artificial en áreas como la salud, la energía, las finanzas, la administración pública y los medios de comunicación.

La Comisión Europea también prevé anunciar pronto la creación de las Antenas de Fábricas de Inteligencia Artificial, que trabajarán de forma coordinada con las fábricas principales para ofrecer acceso remoto y seguro a la capacidad de supercomputación de clase mundial.

Actualmente, países como Alemania, Austria, Francia, Italia, Finlandia y Suecia ya cuentan con instalaciones de este tipo. Además, la Comisión abrirá a finales de año una licitación para desarrollar hasta cinco gigafábricas en la Unión Europea, las cuales multiplicarán por cuatro la capacidad actual de los supercomputadores del bloque.