La UE presiona a Microsoft, Google, Apple y Booking por fraudes en línea

La Comisión Europea pidió a Microsoft, Google, Apple y Booking detallar cómo previenen fraudes en línea bajo la normativa de servicios digitales

La Comisión Europea solicitó este martes a Microsoft, Google, Apple y Booking información sobre las medidas que aplican para evitar que sus servicios sean utilizados en estafas financieras, en el marco de las nuevas normas europeas sobre servicios digitales (DSA).

De acuerdo con el organismo comunitario, se trata de una petición de información y no de la apertura de una investigación formal. El objetivo es proteger a los usuarios de la Unión Europea y garantizar que las plataformas digitales asumen sus responsabilidades frente a este tipo de prácticas.

La normativa europea sobre servicios digitales, en vigor desde 2024, regula la actividad de plataformas en línea, redes sociales, sitios de contenido o portales de reservas, con el fin de que actúen contra prácticas ilegales y refuercen la transparencia en sus operaciones.

Las cuatro compañías forman parte del grupo de plataformas muy grandes designadas por la DSA, que abarcan a más del 10% de los 450 millones de consumidores en la Unión Europea. Para estas empresas se establecen requisitos más estrictos en materia de vigilancia, gestión de riesgos, transparencia y auditorías.

Las plataformas deberán responder a la solicitud de la Comisión Europea, que puede imponerles multas de hasta 1% de su facturación anual si la respuesta resulta incorrecta, engañosa o incompleta.

En caso de que se abra una investigación formal y se confirme un incumplimiento de la DSA, las sanciones podrían alcanzar hasta 6% de la facturación anual para las plataformas muy grandes.