Larry Ellison supera a Musk como el hombre más rico del mundo

La fortuna del fundador de Oracle creció hasta 392.6 mil millones de dólares, impulsada por su participación del 41 % en la empresa, que alcanzó una valuación récord de 933 mil millones

Oracle se acerca a una valuación de 1 billón de dólares y Larry Ellison disputa ahora el título del hombre más rico del planeta.

Las acciones de la compañía subieron este jueves, extendiendo el impulso histórico de la sesión anterior y arrastrando al alza a todo el sector tecnológico, mientras se aproxima al club del billón de dólares, impulsada por el crecimiento de su negocio de nube con inteligencia artificial.

El ascenso de la firma de software empresarial, respaldado por una ola de contratos multimillonarios en la nube, refleja la competencia por el poder de cómputo entre compañías que invierten miles de millones para posicionarse en la carrera de la IA. Estas ganancias también colocan su cofundador, Larry Ellison, como la persona más rica del mundo.

Ayer se informó que OpenAI firmó con Oracle un contrato por 300 mil millones de dólares para servicios de cómputo, uno de los mayores en la historia, que probablemente represente la mayor parte de los nuevos ingresos que Oracle presentó el martes.

Las acciones de Oracle ganaron 1.5% en operaciones previas a la apertura, después de escalar hasta 35.9% el miércoles, lo que elevó su capitalización bursátil a un máximo de 933,000 millones de dólares al cierre.

El valor de la acción prácticamente se ha duplicado en lo que va del año, colocándose entre los mejores desempeños del índice S&P 500, por encima incluso de los avances registrados por los denominados Magnificent Seven.

La fortuna de Larry Ellison aumentó casi 100,000 millones de dólares, alcanzando los 392.6 mil millones, impulsada principalmente por su participación de 41% en Oracle.

Las acciones de Oracle se cotizan con una prima respecto a otros proveedores de servicios en la nube. Su múltiplo precio-utilidad a 12 meses se ubica en 45.3, frente al 31.3 de Amazon y el 31 de Microsoft.