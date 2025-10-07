Las apps de reparto amplían su alcance hacia el comercio minorista

Plataformas como Uber Eats están extendiendo sus servicios más allá del sector restaurantero, incorporando tiendas locales y minoristas en busca de una porción del mercado multimillonario de entregas a domicilio

Cada vez más, las áreas urbanas están creciendo con servicios y comodidades disponibles a solo unos clics de distancia, de acuerdo con el director de ventas minoristas de Uber Eats en Canadá, Klaas Knieriem.

Por su parte, Richard Baker, presidente y fundador de Food Distribution Guy, indicó que las aplicaciones de reparto están aprovechando una oportunidad potencial multimillonaria al expandirse hacia el comercio minorista. Añadió que, incluso si logran captar una pequeña parte del mercado, el impacto sería significativo.

Baker consideró que esta tendencia continuará al alza, ya que generaciones como la Z, a medida que envejecen y forman sus propias familias, están cada vez más habituadas a este tipo de tecnología.

La mayoría de los grandes minoristas ya cuentan con sus propios canales de entrega para enviar productos directamente a los clientes o vender a través de plataformas como Amazon. Además, las aplicaciones de entrega están incorporando negocios familiares, como floristerías locales o tiendas de electrónica.

La industria restaurantera ya ha comprendido en gran medida este cambio, comentó Vince Sabellone, analista de la industria de servicios de alimentación de la firma de investigación Circana.

Aunque la mayoría de las aplicaciones de reparto comenzaron en el sector restaurantero, sus ambiciones han trascendido más allá de la comida para llevar. Según Sabellone, existe una clara oportunidad para ofrecer satisfacción instantánea a los consumidores.