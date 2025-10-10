Llega a México la Serie 15T de Xiaomi

La Serie Xiaomi 15T, compuesta por los modelos 15T y 15T Pro, integra sistemas de cámara desarrollados con Leica, procesadores MediaTek de última generación y la nueva plataforma HyperOS 3

Xiaomi presentó la Serie Xiaomi 15T, compuesta por los modelos Xiaomi 15T y Xiaomi 15T Pro, ambos enfocados en rendimiento óptico, procesamiento computacional de imagen y eficiencia energética.

Los dos dispositivos integran un sistema de triple cámara desarrollado con Leica. El Xiaomi 15T Pro incorpora un teleobjetivo Leica 5x Pro con zoom óptico de 5x, zoom de nivel óptico de 10x y ampliación digital de hasta 20x, cubriendo distancias focales de 15 a 230 mm, mientras que el Xiaomi 15T alcanza de 15 a 92 mm.

La cámara principal de 50 megapíxeles utiliza un lente Leica Summilux con apertura de f/1.7 en el modelo base y f/1.62 en el Pro. Este último incorpora el sensor Light Fusion 900 con rango dinámico de 13.5 EV, optimizando la precisión de color y el detalle en condiciones de poca luz. Ambos cuentan con cámara frontal de 32 megapíxeles.

El sistema Xiaomi AISP 2.0 gestiona el procesamiento de imagen mediante inteligencia artificial, con módulos para ajuste de color y profundidad. En video, los dos modelos graban en 4K HDR10+ a 30 cuadros por segundo, mientras que el 15T Pro amplía su capacidad a 4K 120 fps y 4K 10-bit Log con soporte LUT.

La Serie Xiaomi 15T estrena el sistema Xiaomi Astral Communication, que integra conectividad avanzada mediante el chip Xiaomi Surge T1S Tuner y el conjunto Super Antenna Array. Este sistema incluye Xiaomi Offline Communication, que permite comunicación directa entre dispositivos sin red celular ni Wi-Fi, con alcances máximos de 1.9 kilómetros en el modelo Pro y 1.3 kilómetros en el estándar.

Ambos dispositivos operan con Xiaomi HyperOS 3, con gestión mejorada de recursos, multitarea optimizada e integración con el motor de inteligencia artificial Xiaomi HyperAI.

El panel AMOLED de 6.83 pulgadas ofrece resolución 1.5K y brillo máximo de 3200 nits. El Xiaomi 15T Pro presenta biseles de 1.5 milímetros mediante tecnología LIPO, tasa de actualización de 144 Hz y atenuación DC, mientras que el modelo base alcanza 120 Hz con atenuación PWM de 3840 Hz.

En cuanto al hardware, el Xiaomi 15T Pro incorpora el procesador MediaTek Dimensity 9400+ de 3 nanómetros y el Xiaomi 15T el Dimensity 8400-Ultra. Ambos integran GPU de alto rendimiento y soporte para procesamiento intensivo. La batería de 5500 mAh incluye carga HyperCharge de 90 W con cable y 50 W inalámbrica en el Pro, y 67 W en el modelo base.

El sistema térmico Xiaomi 3D IceLoop mejora la disipación del calor con un circuito de separación de vapor y líquido, manteniendo la estabilidad del rendimiento. Ambos dispositivos cuentan con carcasa trasera de fibra de vidrio, protección Corning Gorilla Glass 7i, certificación IP68 y estructura reforzada en el modelo Pro con aleación de aluminio 6M13.

El Xiaomi 15T se ofrece en negro, gris y oro rosa, mientras que el 15T Pro estará disponible en negro, gris y oro moca. Los precios en México son de 13,999 pesos para el Xiaomi 15T (12 GB + 256 GB) y 18,999 pesos para el Xiaomi 15T Pro (12 GB + 512 GB).