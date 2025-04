Llega la nueva Nintendo Switch 2 en junio

La consola Nintendo Switch 2 saldrá a la venta el próximo 5 de junio con un precio aproximado de 450 dólares, anunció la compañía japonesa.

El dispositivo contará con 256 GB de almacenamiento, será compatible con los juegos de la versión anterior y traerá novedades como controles Joy-Con magnéticos, que también funcionarán como ratón, además de una nueva función: el botón C.

Este botón permitirá a los jugadores activar un chat de voz con otros usuarios e incluso compartir una videollamada en la que todos podrán verse en tiempo real mientras juegan.

‘Nintendo Switch 2 no es solo una versión mejorada de la consola anterior, la rediseñamos desde cero e incluimos muchas nuevas características de juego’, aseguró Tetsuya Sasaki, director de diseño de hardware en Nintendo.

Además de la mayor capacidad de almacenamiento, la pantalla crecerá de 6.2 a 7.9 pulgadas manteniendo el mismo grosor de 13.9 milímetros e incluirá dos puertos USB-C. La resolución también mejorará con el doble de píxeles, soporte de hasta 120 cuadros por segundo y tecnología HDR.

Nintendo detalló que el nuevo dock de la consola, utilizado para transmitir la imagen a una televisión, permitirá jugar en resolución 4K y contará con ventiladores mejorados para evitar sobrecalentamientos.

El botón C en los nuevos Joy-Con

La principal innovación en hardware son los nuevos Joy-Con y el botón C, que también permitirá silenciar el micrófono, reducir el ruido de fondo y habilitar videollamadas mediante una cámara externa (Nintendo Switch 2 Camera) conectada por USB-C.

Los controles seguirán siendo desmontables, pero ahora se sujetarán con imanes en lugar de rieles. Además, los sticks serán más grandes y podrán usarse como ratón, permitiendo jugar ciertos títulos solo con ellos.

La consola incluirá un soporte ajustable para jugar en modo portátil con mayor comodidad, similar a una mini pantalla externa o una tableta, sin necesidad de conectarla a una televisión.

Compatibilidad con juegos y enfoque en los clásicos

Durante la presentación se reveló la nueva versión de Mario Kart World, que llevará a los jugadores a distintas partes del mundo con escenarios que cambiarán según la hora del día y las condiciones meteorológicas. La consola podrá adquirirse por separado o en un paquete de 500 dólares que incluirá este videojuego.

Nintendo confirmó que los juegos de la Switch original serán compatibles con la nueva versión, tanto en formato físico como digital, y que los usuarios podrán transferir sus datos y configuraciones a la Switch 2.

Otro aspecto destacado es la biblioteca de videojuegos clásicos digitales, que incluirá títulos como The Legend of Zelda: The Wind Waker y juegos de consolas como GameCube, Game Boy, Game Boy Advance, Nintendo 64 y Super Nintendo a través del paquete Online Plus.

También se lanzará un control inspirado en el clásico mando morado de GameCube, con el nuevo botón C y una entrada para audífonos tipo jack.

Además, la consola permitirá jugar contra otros usuarios con una sola copia del videojuego gracias a la función GameShare, incluso si tienen la Switch original.