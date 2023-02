Lo que no puede faltar en los paquetes de internet

Tomar una decisión para elegir entre varios paquetes de Internet no es una tarea fácil si los proveedores no tienen al alcance de tu mano toda la información que necesitas para conocer a detalle cada plan.

¿Cómo saber cuál es la información que te falta para decidir? ¿Dónde consultar esa información? En esta nota te ayudamos a responder estas preguntas y otras para que puedas contratar los mejores servicios de internet.

No importa si necesitas de una conexión de Internet para tu negocio, en tu oficina o para tu hogar,a continuación te ayudaremos a elegir entre los paquetes de Internet para cualquiera de estas situaciones.

Tipo de conexión

Uno de los primeros puntos que deberías saber sobre los paquetes de Internet es el tipo de conexión con el que cuentan, ya que algunos aspectos sobre la disponibilidad de la red dependen por completo del tipo de conexión.

Existen varias formas de conexión, por ejemplo:

Acceso Telefónico (Dial-Up) Características.

Banda Ancha por ADSL (1).

Acceso por Cable modem.

Acceso por Red de Telefonía Móvil. Acceso a Internet en Redes de Telefonía Móvil.

Acceso Inalámbrico.

Acceso Satelital.

Acceso por Fibra Óptica.

Acceso por Línea Eléctrica.

La velocidad de internet y los problemas de conectividad que puedes experimentar a lo largo de tu contrato dependen por completo del tipo de conexión. En este caso, será el mismo proveedor quien te informe sobre las características y restricciones posibles de la red.

Velocidad de la red

El segundo aspecto clave que debe saber sobre los paquetes de Internet es la velocidad de la red. Todo proveedor de Internet anuncia la capacidad disponible en los parámetros: velocidad de carga (upload) y velocidad de descarga (download).

Lo más frecuente es encontrar que la velocidad de descarga es siempre más elevada que la velocidad de carga, por lo que debes verificar que ambos parámetros se encuentren dentro de lo que se considera banda ancha. De no ser así, podrías experimentar problemas de conexión lenta cuando quieras subir archivos a una nube.

Por otro lado, la velocidad de la red óptima dependerá también del tipo de dispositivo que se conectará a Internet mediante el módem o receptor. En este sentido, contar con la máxima velocidad disponible no te servirá de nada si te conectas a internet únicamente desde tu dispositivo móvil.

Esto quiere decir que, para elegir la velocidad de conexión adecuada, debes considerar los siguientes factores: tipo de conexión, dispositivos de tu hogar, actividades en Internet, zona residencial, infraestructura del proveedor.

Beneficios adicionales

En tercer lugar, una clave de los paquetes de Internet y quizá su principal atractivo son los beneficios adicionales que puedes encontrar en listados en cada uno de los planes. Si no revisas a detalle esta información, puedes llegar a contratar un beneficio adicional que no necesitas o que no te beneficia.

Sabiendo que puedes disponer de varios beneficios adicionales, como suscripciones a plataformas de streaming, lo mejor es asegurarte de qué estarás pagando, por lo que te proporciona mayores ventajas.

Información sobre cambiar de servicios de internet

Por último, es importante ser consciente de qué los requisitos de una conexión pueden cambiar, quizá migres a otro trabajo o tus hijos entren a la universidad, en cualquier caso puede ser que el Internet que contrates el día de hoy se quede corto para suplir tus necesidades dentro de algunos años.

Para prevenir esta situación, puedes confirmar con tu proveedor de Internet que tendrás facilidades para renovar a un plan con mayor velocidad y mejores beneficios en caso de que sea necesario.

Puede ser mucha información lo que tienes que saber, pero siempre será preferible tener a la mano todos los beneficios y restricciones incluidas en un plan de Internet, que contratar el plan sin conocer estos detalles.

Ahora ya sabes cuál es la información que debes consultar de los paquetes de internet antes de hacer la contratación, ya sea para tocar, tu vida profesional o tu negocio.