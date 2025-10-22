Los bots y deepfakes impulsan una nueva ola de fraude digital

En una era donde las máquinas pueden imitar perfectamente a las personas, probar la humanidad se convierte en la base de toda interacción significativa en línea

El internet está entrando en una nueva era de sofisticación, y las estafas en línea también.

Desde familiares clonados con IA que piden dinero hasta ejecutivos falsos creados con deepfakes que engañan a empleados para realizar transferencias millonarias, el fraude digital ha evolucionado de simples enlaces de phishing a identidades sintéticas que parecen y suenan reales.

Solo en 2024 se registraron 324 mil millones de intentos de ciberataques dirigidos en México, de acuerdo con un reporte de Fortinet.

En este Mes de la Concienciación sobre la Ciberseguridad, la atención se centra en un punto ciego crítico de la seguridad tradicional: la prueba de humanidad. Los firewalls y la encriptación protegen a los sistemas, pero no a las personas. A medida que la IA transforma industrias y creatividad, nos obliga a enfrentar una pregunta fundamental: ¿cómo proteger la confianza en un mundo digital donde cualquier cosa puede parecer humana?

“La IA está desbloqueando un potencial increíble”, según Miguel Rocha, gerente regional para México, Centroamérica y el Caribe en Tools for Humanity. “Pero a medida que se vuelve más fácil replicar el comportamiento humano, la ciberseguridad debe evolucionar más allá de los firewalls y las contraseñas. Necesitamos formas de verificar la humanidad, de manera privada y universal, para asegurar que la tecnología siga sirviendo a las personas, no engañándolas.”

Donde fallan las protecciones anti fraude en la actualidad

Una encuesta realizada por el proyecto World a más de 12,000 personas en México revela que el 58% de ellas ha visto una foto o video falso de un famoso y creyeron que era real, y 73% ha dudado si está hablando con un humano o con un bot o IA en línea.

A nivel regional, el fraude de identidad aumentó 137% en LATAM y el Caribe en 2024; con un incremento anual en México de 53%, principalmente ocasionado por deepfakes, según un reporte de Sumsub. En todos los sectores e instituciones, los estafadores están explotando vulnerabilidades sistémicas a gran escala:

1. Suplantación sintética

La clonación de voz amenaza a cualquiera que haya publicado un video en línea. Los criminales crean identidades sintéticas, mezclando datos reales y falsos para construir historiales crediticios que pueden operar durante años sin ser detectados. Con los archivos de deepfakes aumentando de 500,000 en 2023 a una proyección de 8 millones en 2025, cada llamada y video ahora genera duda: ¿es realmente quien creo que es?

2. Crisis de confianza impulsada por perfiles falsos

Las aplicaciones de citas reportan entre 10 y 15% de perfiles falsos. Las redes profesionales enfrentan currículums generados por IA. Las plataformas de reseñas luchan contra campañas de bots que pueden destruir negocios de la noche a la mañana. Incluso la opinión pública se vuelve sospechosa.

3. Mayorías falsas

Ejércitos de bots inundan comentarios en redes sociales, manipulan encuestas y fabrican movimientos que parecen originarse de personas reales. Esto crea la ilusión de que “todo el mundo” piensa igual o apoya cierta idea, cuando en realidad solo unos pocos individuos controlan miles de cuentas. Esto distorsiona lo que vemos en línea y dificulta distinguir qué conversaciones son auténticas.

Por qué las defensas actuales no son suficientes

La seguridad tradicional pregunta: “¿Tienes la contraseña correcta?” o “¿Puedes recibir este SMS?”. Pero estos sistemas asumen que ya eres humano. Protegen la puerta, pero nunca verifican si quien entra es una persona o un programa sofisticado. La solución requiere un cambio fundamental: establecer la prueba de humanidad única como capa base, no como un complemento. Esto implica:

Verificación con privacidad: Demostrar que eres un ser humano único sin revelar datos personales. Las pruebas criptográficas confirman la humanidad sin vigilancia.

Demostrar que eres un ser humano único sin revelar datos personales. Las pruebas criptográficas confirman la humanidad sin vigilancia. Interoperabilidad universal: Una sola verificación válida para todos los servicios, eliminando verificaciones repetidas sin permitir rastreo entre plataformas.

Una sola verificación válida para todos los servicios, eliminando verificaciones repetidas sin permitir rastreo entre plataformas. Diseño resistente al fraude: A diferencia de las contraseñas que pueden ser robadas, la prueba de humanidad crea una verificación única que no puede transferirse ni sintetizarse.

A diferencia de las contraseñas que pueden ser robadas, la prueba de humanidad crea una verificación única que no puede transferirse ni sintetizarse. Accesibilidad global: Debe funcionar para todas las personas, en cualquier lugar, sin importar el dispositivo o el nivel técnico.

Las organizaciones que implementan la prueba de humanidad se posicionan para servir a clientes reales, proteger a usuarios reales y mantener la confianza real. En una era donde las máquinas pueden imitar perfectamente a las personas, probar la humanidad se convierte en la base de toda interacción significativa en línea.