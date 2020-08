Los códigos QR vuelven a la actualidad

Los códigos QR, concebido inicialmente para uso local, fue bautizado inicialmente como Quik Response, aunque resulta más familiar su acrónimo QR.

Estos códigos han vuelto a la escena sin hacer mucho ruido; por ejemplo, Instagram anunció la posibilidad de ver el código QR dentro de la aplicación y escanearlo de otras.

Esta característica se lanzó en Japón el año pasado y ahora está disponible a nivel global. En Asia, de hecho, esta tecnología está presente en el día a día y permite los pagos en las principales apps, por ejemplo WeChat en China.

Anteriormente, el sistema consistía en un código gráfico que podía ser escaneado con un lector, y de esta manera, obtener más datos de la pieza en cuestión.

El código, al ser escaneado, nos dirigía a un sitio en concreto. Esta solución podía resultar muy interesante en distintos ámbitos, entre ellos, en la hotelería. El QR fue abriéndose espacios, aunque no muchos lo utilizaban, no se percibía un sentido claro de su utilidad y no respondía a una necesidad real.

Esto ha cambiado de la noche a la mañana. En 2020, con el fin de los confinamientos por COVID-19, las autoridades sanitarias han decretado que debe minimizarse al máximo el contacto físico en todas las actividades y el menú o carta en un restaurante es un elemento físico que pasaba por demasiadas manos al final del día.

El coronavirus podía encontrar un buen medio de transporte en este formato que fue felizmente sentenciado a muerte. La mejor opción resultó ser que cada cliente use su móvil para consultar la carta y en lugar de teclear una larga dirección URL, se podría utilizar un código. La gran noticia es que ese producto ya existía: el QR.

‘Estamos viviendo una segunda juventud de esta tecnología’, explica Fernando Suárez, presidente del Consejo General de Colegios de Ingeniería Informática.

Este experto destaca su facilidad de generación, que permite a cualquier comerciante hotelero generar el código en segundos y de forma gratuita, pero sobre todo por su funcionamiento dinámico: los cambios de información no requieren un cambio en el propio código. Esto es, que un mismo símbolo gráfico puede servir para las variaciones en el contenido, por ejemplo el menú diario en un restaurante.

Sistema integrado en todos los móviles

Se puede decir que el código QR ha estado siempre presente, pero con un perfil excesivamente bajo comparado con la funcionalidad que ofrecía.

En este sentido y hasta hace no mucho tiempo, era necesario instalar algún tipo de aplicación específica para descifrar su contenido y abrir la consecuente página web.

Todo esto se ha simplificado al incluir a los fabricantes de móviles un sistema de lectura en la propia cámara del dispositivo. Esto es, basta con un apuntar la cámara a un QR para que el sistema operativo lo lea y nos sugiera la apertura del link.

El único punto débil de esta tecnología reside en que es necesaria una conexión a Internet para poder acceder al contenido, y este detalle puede dejar fuera a muchos negocios que estén fuera de la cobertura del móvil, aunque esta desconexión podría suprimirse con una red Wi-Fi gratuita.

Este sistema podría ser sustituido o complementado a medio plazo por la tecnología inalámbrica: el NFC permitiría hacer lo mismo que el QR, pero sin no necesidad de utilizar la cámara, mediante la simple aproximación del móvil a la mesa, un gesto que simplificaría más aún el proceso.