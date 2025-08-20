Más del 85% de empresas en Latinoamérica usan IA

Un estudio reveló que más de la mitad de las compañías de la región planea incrementar su inversión en inteligencia artificial durante 2025

Más del 85% de las empresas en Latinoamérica utilizan inteligencia artificial (IA) en al menos uno de sus procesos, afirmó el especialista en marketing digital Juan Lombana durante su participación en la conferencia Aula SOC, realizada en Monterrey, Nuevo León.

Lombana, reconocido por Google como uno de los mejores expertos en marketing digital a nivel mundial y fundador de la empresa de cursos en línea Mercatitlán, explicó que el uso de la IA se concentra en áreas comerciales y de ventas, aunque advirtió que la automatización está desplazando ciertas tareas humanas.

El especialista destacó que la IA se ha convertido en una tecnología de uso general con aplicaciones que van más allá de las herramientas de búsqueda, abarcando también sectores como la salud, la ciencia de materiales y la gestión del agua.

En este contexto, Lombana considera probable que para 2026 la totalidad de las empresas latinoamericanas adopten la IA en al menos una de sus actividades. Aseguró que los sectores con mayor impacto son los comerciales, donde esta tecnología ayuda a incrementar ventas, reducir costos, optimizar tiempos y fomentar la innovación mediante la creación de nuevos productos o la mejora de los existentes.

El experto subrayó la importancia de que los jóvenes se familiaricen con la IA cuanto antes y pidió que los sistemas educativos integren este tipo de herramientas tecnológicas para potenciar las capacidades de aprendizaje.

En la misma conferencia, Guillermo Parás Treviño, especialista del programa educativo Kumon México, sostuvo que los estudiantes deben transitar del uso recreativo de la tecnología hacia un uso educativo y funcional que fortalezca sus habilidades de estudio y desempeño laboral.

Con este objetivo, la compañía presentó la plataforma Connect, que combina la metodología de Kumon con recursos digitales para ofrecer un aprendizaje flexible y autónomo desde cualquier dispositivo.

Un estudio publicado en junio de 2025 por la empresa alemana SAP señaló que el 63% de los directivos empresariales en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México espera un fuerte impacto de la IA en sus sectores, mientras que el 55% de las compañías planea incrementar su inversión en esta tecnología durante este año.

México se consolidó como líder en la adopción de inteligencia artificial en América Latina, con un crecimiento del 965% en el número de empresas que integraron esta tecnología entre 2018 y 2024, de acuerdo con el informe QS World Future Skills Index 2025.

En paralelo, organismos internacionales como la OIT y el Banco Mundial advierten que entre el 2% y el 5% de los empleos en América Latina y el Caribe corren riesgo de desaparecer por completo debido a la automatización, con mayor impacto en mujeres y jóvenes de la región.