MAX, el ‘WhatsApp’ ruso, supera los 50 millones de usuarios

La nueva plataforma de mensajería rusa alcanzó más de 50 millones de registros y busca consolidarse como alternativa a WhatsApp y Telegram, bajo un modelo de control similar al de WeChat en China

El número de usuarios del nuevo sistema de mensajería ruso MAX, comparado por su nivel de control con la red china WeChat y presentado como alternativa a WhatsApp, superó este lunes los 50 millones, según informó la plataforma digital.

De acuerdo con la empresa, MAX alcanzó los 50 millones de registros. En octubre, la aplicación tuvo un promedio diario de 19 millones de usuarios activos, con un máximo de más de 22.5 millones el 22 de octubre.

Desde su lanzamiento, los usuarios de MAX han enviado más de 3,700 millones de mensajes, realizado 842 millones de llamadas, grabado más de 25 millones de mensajes de video circulares y creado más de 13,000 canales.

El presidente ruso, Vladímir Putin, ordenó el desarrollo de una aplicación nacional de mensajería que integre múltiples servicios, incluidos los administrativos, y que incluso pueda funcionar como documento de identidad. La empresa seleccionada para desarrollarla fue VK, conocida como el equivalente ruso de Facebook.

MAX ha sido promovido como una plataforma más segura que Telegram y WhatsApp, servicios que, según las autoridades, son utilizados con frecuencia por estafadores, argumento que el gobierno ha usado para restringir las llamadas en dichas aplicaciones.

Expertos señalan que el objetivo del Kremlin es reforzar el control sobre los canales de comunicación de la población y fortalecer la censura, especialmente después de que Putin instara a eliminar la influencia de las tecnológicas occidentales.

No es la primera vez que Rusia lanza una alternativa local a las plataformas occidentales. En el pasado presentó Rutube, su versión de YouTube, que terminó siendo un fracaso.