Meta anuncia robots con capacidades sensomotoras

Meta anunció hoy la creación de robots con inteligencia artificial capaces de desarrollar habilidades sensomotoras ‘desafiantes’.

Esto se logró gracias a dos avances tecnológicos: la coordinación adaptativa de habilidades sensomotoras (ASC) y el cortex visual (VC-1).

VC-1 es un modelo de percepción que puede ser utilizado en una amplia variedad de habilidades sensomotoras, entornos y situaciones.

Se entrenó utilizando el conjunto de datos Ego4D creado por Meta IA y sus socios académicos. Además, VC-1 logró igualar o superar los resultados de 17 tareas sensomotoras diferentes en entornos virtuales.

Por otro lado, ASC logró un rendimiento casi perfecto en entornos físicos, con un 98% de éxito en la tarea de copiar un movimiento robótico, como por ejemplo, dirigirse hacia un objeto, recogerlo, desplazarse hasta otra ubicación y colocarlo.

Para enseñar a los robots, se utilizaron nuevas formas de aprendizaje que utilizan videos de interacciones humanas con el mundo real e interacciones simuladas dentro de mundos simulados.

Meta, matriz de Facebook, Instagram, Whatsapp y Messenger, también está interesada en desarrollar una corteza visual artificial, que es una réplica de la región del cerebro que permite que un organismo convierta la visión en movimiento.

El módulo es un sistema de IA que permite a un agente artificial convertir la entrada de la cámara en acciones.

