Meta enfrenta multa de 479 mde por uso indebido de datos en España

Un juzgado de Madrid ordenó que Meta pague 479 millones de euros a 87 medios digitales y agencias de noticias en España, al concluir que la empresa obtuvo una ventaja publicitaria indebida en Facebook e Instagram mediante prácticas contrarias a la normativa europea de protección de datos.

El Juzgado de lo Mercantil número 15 de Madrid resolvió parcialmente a favor de las editoras, que habían solicitado una compensación de 551 millones de euros. La resolución señala que la compañía empleó datos personales de usuarios de ambas plataformas sin la autorización necesaria, lo que le permitió aumentar la eficacia de su publicidad.

De acuerdo con el fallo, Meta —que aún puede impugnar la decisión— utilizó información privada sin un consentimiento válido del 25 de mayo de 2018 al 31 de julio de 2023. El tribunal considera que esta conducta reforzó su posición en el mercado y afectó los ingresos de los medios españoles durante ese periodo.

El juez concluye que estas prácticas vulneraron el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Este uso indebido de información le dio a Meta una posición ventajosa frente al resto de actores del sector debido al tamaño de su red de usuarios en España y a la capacidad para procesar un volumen de datos superior al permitido por la normativa.

La sentencia determina que el beneficio económico obtenido de manera irregular deberá repartirse entre los medios digitales afectados, de acuerdo con su presencia en el mercado publicitario durante los últimos cinco años.

Este fallo se da a conocer un día después de que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, indicara que directivos de Meta serán llamados al Congreso para explicar presuntas prácticas de rastreo no autorizado en teléfonos móviles.

La citación está vinculada a una investigación que apunta a que la compañía habría monitoreado la actividad en línea de millones de personas sin su permiso mediante un sistema oculto capaz de seguir la navegación incluso en modo privado o a través de una VPN.

Meta afirmó que mantiene disposición para colaborar con las autoridades y señaló que la privacidad es un tema prioritario para la compañía. También recordó que sus servicios incluyen herramientas para que los usuarios gestionen el uso de sus datos.