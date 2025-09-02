Meta entrenará a sus chatbots para evitar temas sensibles con menores

Meta reconoció como un error que sus chatbots hayan mantenido conversaciones con adolescentes sobre temas como autolesiones, suicidio, trastornos alimentarios o interacciones románticas inapropiadas, según la portavoz de la compañía, Stephanie Otway,
La declaración se dio dos semanas después de que se publicara una investigación sobre la falta de medidas de protección de la inteligencia artificial para menores en plataformas como WhatsApp, Instagram, Facebook y Threads.
Los chatbots son herramientas digitales que permiten mantener conversaciones, y la vocera de la multinacional tecnológica reconoció que han sido utilizados en las plataformas de la empresa para tratar estos temas con adolescentes.
Otway señaló que a partir de ahora se entrenará a los chatbots para que dejen de interactuar con menores sobre estos asuntos. Explicó que se trata de medidas provisionales y que en el futuro se implementarán actualizaciones de seguridad más sólidas y permanentes.
La compañía también restringirá el acceso de los adolescentes a ciertos personajes de inteligencia artificial que podrían propiciar conversaciones inapropiadas.
En Instagram y Facebook se han llegado a ofrecer chatbots creados por usuarios con temáticas sexualizadas, entre ellos Step Mom o Russian Girl.