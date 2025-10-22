Meta recortará 600 empleos en su división de IA

Meta ajustará su plantilla en los Laboratorios de Superinteligencia para reducir la sobrecarga organizativa y agilizar la toma de decisiones

Meta anunció a través de un memorando dirigido a empleados que recortará aproximadamente 600 empleos en sus departamentos de inteligencia artificial.

Los despidos se concentrarán en los Laboratorios de Superinteligencia de Meta, la división que agrupa todas las iniciativas de inteligencia artificial de la compañía. Aunque el número exacto de empleados no se ha revelado, la reducción busca mantener a la empresa al nivel de sus competidores, según Axios y The New York Times.

De acuerdo con estos medios, los recortes buscan reducir la sobrecarga organizativa generada por tres años de desarrollo acelerado de proyectos de inteligencia artificial. Con menos personal, Meta pretende agilizar la toma de decisiones y aumentar la capacidad de impacto de cada empleado restante.

Los ajustes llegan en un momento de fuerte competencia en el sector, tras la irrupción de ChatGPT en 2022. Desde entonces, empresas como OpenAI, Google y Microsoft han acelerado la contratación para desarrollar la próxima generación de chatbots y otros productos de inteligencia artificial. Microsoft ha invertido más de 13 mil millones de dólares en OpenAI, mientras que Amazon ha destinado 8 mil millones a la startup Anthropic.

Mark Zuckerberg fundó el primer laboratorio de inteligencia artificial de la compañía en 2013, cuando aún se llamaba Facebook, después de perder la oportunidad de adquirir DeepMind, que ahora forma parte del centro de IA de Google.

En junio de este año, medios especializados informaron que Zuckerberg estaba formando un nuevo equipo de superinteligencia para construir la plataforma de IA más avanzada del mundo, un sistema hipotético que podría superar las capacidades del cerebro humano, en el que se están invirtiendo enormes cantidades de dinero.

Los recortes anunciados no afectan las nuevas contrataciones, como la de Alexandr Wang, de 28 años, quien se unió a Meta este año tras destacarse como director ejecutivo de la startup de inteligencia artificial Scale AI.