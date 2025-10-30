Meta reporta baja de 9% en beneficios pese a aumento de ingresos

Meta reportó un beneficio neto de 37,690 millones de dólares entre enero y septiembre, una caída de 9% interanual, debido a un cargo de 15,930 millones por el plan fiscal del presidente Donald Trump

Meta reportó este miércoles un beneficio neto acumulado de 37,690 millones de dólares entre enero y septiembre, una baja de 9% interanual, y registró un cargo de 15,930 millones en el trimestre derivado del plan fiscal impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump.

La compañía, propietaria de WhatsApp, Instagram y Facebook, obtuvo una facturación de 141,073 millones de dólares en los primeros nueve meses del año, un aumento de 21% respecto al mismo periodo de 2024, de acuerdo con un comunicado.

Durante el tercer trimestre, el más seguido por los analistas, Meta reportó una ganancia neta de 2,709 millones (una caída de 82.7% interanual) y unos ingresos de 51,242 millones (un incremento de 26%), impulsados principalmente por la publicidad en sus plataformas sociales, su principal fuente de ingresos.

Por su parte, la división de metaverso, Reality Labs, aumentó sus ingresos 74%, pero acumuló pérdidas operativas por 4,432 millones de dólares.

La empresa explicó que el cargo fiscal de 15,930 millones corresponde a un impacto no monetario único, relacionado con la implementación del plan fiscal del gobierno de Trump. Sin embargo, Meta prevé una reducción significativa en sus pagos de impuestos federales en efectivo en Estados Unidos durante el resto de 2025.

Mark Zuckerberg, fundador y director ejecutivo de la compañía, aseguró que el trimestre fue positivo para el negocio y la comunidad. Además, destacó los avances de la división Superintelligence Labs, enfocada en desarrollar una inteligencia artificial que supere a la humana, y reafirmó el liderazgo de Meta en el sector de gafas con IA.

A pesar de los resultados financieros, las acciones de Meta cayeron 8.4% en las operaciones posteriores al cierre de Wall Street.