Meta se alía con Midjourney para integrar tecnología estética en IA

Meta anunció una colaboración con Midjourney para usar su tecnología estética en futuros productos de inteligencia artificial

Meta anunció este viernes una colaboración con la empresa de generación de imágenes mediante inteligencia artificial Midjourney para incorporar su tecnología estética en futuros desarrollos.

El responsable de inteligencia artificial de Meta, Alexandr Wang, señaló que el acuerdo permitirá usar bajo licencia la tecnología estética de Midjourney en próximos modelos y productos de la compañía que dirige Mark Zuckerberg.

Wang destacó que se trata de un trabajo técnico conjunto entre los equipos de investigación de ambas empresas. Reconoció la calidad de Midjourney en generación de imágenes y adelantó que Meta busca colaborar con los actores más destacados de la industria.

Zuckerberg declaró en julio que Meta, propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, invertirá cientos de miles de millones de dólares en computación para desarrollar superinteligencia o inteligencia artificial general, un sistema superior a la inteligencia humana que también persiguen otras tecnológicas.

Como parte de esa estrategia, Meta destinó recientemente 14,300 millones de dólares a la firma Scale AI, cofundada por Wang, para adquirir 49 % de su capital, y posteriormente lo incorporó como responsable de inteligencia artificial.

Midjourney enfrenta varias demandas relacionadas con derechos de propiedad intelectual, incluyendo la primera gran acción legal de Hollywood contra una empresa de inteligencia artificial, en la que Disney y NBCUniversal la acusan de apropiarse de imágenes de sus películas.

David Holz, creador y directivo de Midjourney, afirmó en X que esta colaboración permitirá llevar herramientas de creación y diseño avanzadas a miles de millones de personas. También subrayó que su empresa sigue siendo un laboratorio de investigación independiente, respaldado por la comunidad, sin inversores y enfocado en una amplia gama de proyectos ambiciosos.