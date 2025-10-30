Meta se desploma más de 12% en bolsa

Las acciones de Meta caían más de 12% tras reportar un beneficio neto de 37,690 millones de dólares, afectado por un cargo de 15,930 millones por el plan fiscal de Donald Trump

Las acciones de Meta se desplomaron más del 12% tras la apertura de Wall Street, luego de que la compañía anunciara ayer sus resultados hasta septiembre.

Siete minutos después de iniciar la sesión, las acciones de Meta caían 11.93%, tras reportar un beneficio neto acumulado de 37,690 millones de dólares entre enero y septiembre, una baja interanual de 9%. La empresa indicó que había provisionado 15,930 millones de dólares por posibles impactos del polémico plan fiscal del presidente estadounidense Donald Trump.

Meta, propietaria de WhatsApp, Instagram y Facebook, registró ingresos acumulados de 141,073 millones de dólares, un aumento de 21%.

En el mismo contexto, Alphabet, matriz de Google y YouTube, presentó un beneficio acumulado de 97,715 millones de dólares entre enero y septiembre, un crecimiento de 32,7%, con ingresos de 289,007 millones, un 13,9% más. Sus acciones subían 2,61% tras el anuncio.

Por su parte, Microsoft retrocedía 2,28% luego de reportar un beneficio de 27,747 millones de dólares en su primer trimestre fiscal, un aumento de 12%.

Solo en la jornada de ayer, tres de las llamadas siete magníficas de Wall Street publicaron sus resultados, mientras que hoy se esperan los de Amazon y Apple.