Meta se desploma más de 12% en bolsa

Las acciones de Meta se desplomaron más del 12% tras la apertura de Wall Street, luego de que la compañía anunciara ayer sus resultados hasta septiembre.
Siete minutos después de iniciar la sesión, las acciones de Meta caían 11.93%, tras reportar un beneficio neto acumulado de 37,690 millones de dólares entre enero y septiembre, una baja interanual de 9%. La empresa indicó que había provisionado 15,930 millones de dólares por posibles impactos del polémico plan fiscal del presidente estadounidense Donald Trump.
Meta, propietaria de WhatsApp, Instagram y Facebook, registró ingresos acumulados de 141,073 millones de dólares, un aumento de 21%.
En el mismo contexto, Alphabet, matriz de Google y YouTube, presentó un beneficio acumulado de 97,715 millones de dólares entre enero y septiembre, un crecimiento de 32,7%, con ingresos de 289,007 millones, un 13,9% más. Sus acciones subían 2,61% tras el anuncio.
Por su parte, Microsoft retrocedía 2,28% luego de reportar un beneficio de 27,747 millones de dólares en su primer trimestre fiscal, un aumento de 12%.
Solo en la jornada de ayer, tres de las llamadas siete magníficas de Wall Street publicaron sus resultados, mientras que hoy se esperan los de Amazon y Apple.