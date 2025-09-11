Meta y TikTok ganan disputa legal contra tarifas de la UE

El Tribunal General de la UE ordenó recalcular la metodología usada para imponer un cargo de supervisión de 0.05% de los ingresos netos anuales

Meta Platforms y TikTok obtuvieron una victoria legal contra la forma en que los reguladores europeos calcularon una tarifa de supervisión impuesta bajo la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés). Sin embargo, no recibirán reembolsos mientras las autoridades reformulan el cobro.

Ambas compañías demandaron a la Comisión Europea tras ser obligadas a pagar una tarifa de supervisión equivalente al 0.05% de sus ingresos netos mundiales anuales, con el objetivo de cubrir los costos del organismo para monitorear su cumplimiento de la DSA.

El monto de la tarifa se determina con base en el promedio mensual de usuarios activos de cada plataforma y en si reportan ganancias o pérdidas en el ejercicio fiscal anterior. Ambas compañías argumentaron que la metodología era defectuosa y resultaba en cargos desproporcionados.

El Tribunal General de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, falló a favor de Meta y TikTok, otorgando a los reguladores un plazo de 12 meses para corregir la metodología mediante un acto delegado, en lugar de decisiones de implementación.

Los jueces precisaron que, por ahora, los reguladores no están obligados a devolver las tarifas correspondientes a 2023, mientras se define una nueva base legal para el cálculo.

La Comisión Europea aseguró que el fallo confirma la validez del principio de la tarifa y del monto, aunque reconoció que debe corregirse el procedimiento formal. Según el organismo, cuenta con un plazo de un año para adoptar el acto delegado que formalice el cálculo.

TikTok y Meta celebraron la decisión judicial. Ambas señalaron que la metodología actual genera desequilibrios, ya que algunas plataformas con pérdidas, pero con grandes bases de usuarios y mayor carga regulatoria, no pagan la tarifa, lo que obliga a otras empresas a cubrir montos desproporcionados.

La Ley de Servicios Digitales, en vigor desde noviembre de 2022, obliga a las grandes plataformas en línea a combatir con mayor rigor el contenido ilegal y dañino o enfrentar sanciones de hasta 6 % de sus ingresos globales anuales.

Otras compañías que deben cubrir la tarifa de supervisión son Amazon, Apple, Booking.com, Google, Microsoft, X (antes Twitter), Snapchat y Pinterest.