Metaverso abre la puerta al phishing, malware y fugas de datos

Investigadores identificaron riesgos como phishing, fuga de datos, malware y vulnerabilidades en contratos inteligentes, además de impactos psicológicos en entornos virtuales

El metaverso amplía de manera significativa la superficie de exposición a ciberamenazas y expone a los usuarios a riesgos como robo de identidad digital, vigilancia masiva, manipulación psicológica y vulnerabilidades en contratos inteligentes.

Así lo concluye un estudio realizado por investigadores de la Universidad de León y del centro TSK de Gijón, en España.

Entre los riesgos más frecuentes identificados se encuentran el acceso no autorizado, ataques de suplantación de identidad, phishing, fuga de datos personales, alteración de la integridad de la información, malware y fraudes en la economía virtual, como el robo de criptomonedas o servicios digitales.

El análisis también advierte sobre efectos sociales y físicos, como el impacto psicológico de los entornos virtuales o los riesgos asociados al uso de dispositivos conectados.

Para enfrentar este escenario, los investigadores proponen un enfoque integral con medidas técnicas, educativas y normativas. Recomiendan diseño centrado en la privacidad, autenticación multifactor, cifrado de datos, uso de blockchain, detección proactiva de amenazas, educación digital y colaboración entre usuarios, desarrolladores, empresas, instituciones académicas y organismos reguladores.

El estudio enfatiza la adopción de arquitecturas de confianza cero, modelos de aprendizaje federado y gemelos digitales como herramientas clave para reforzar la privacidad sin limitar la funcionalidad del metaverso. Además, plantea la necesidad de una gobernanza ética que garantice transparencia, rendición de cuentas e inclusión en el desarrollo de estas plataformas.

Los autores también alertan sobre el capitalismo de vigilancia, donde las empresas recopilan y monetizan datos personales sin consentimiento informado, y subrayan la urgencia de una regulación internacional que impida la creación de paraísos de datos y proteja los derechos digitales en un entorno globalizado.

El trabajo, titulado The metaverse: Privacy and information security risks y financiado por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) de España a través del proyecto MARC.0, revisa 735 estudios académicos y selecciona 35 para extraer las principales amenazas y estrategias de mitigación. Sus conclusiones buscan orientar la investigación académica, el desarrollo tecnológico y las políticas públicas hacia un metaverso seguro, ético e inclusivo.